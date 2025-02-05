OPEC'te ocak bilançosu: Petrol üretiminde yavaşlama meydana geldi

Reuters'ın yaptığı ankete göre OPEC’in petrol üretimi ocak ayında, aralık ayına kıyasla azaldı. Verilere göre, ocak ayında günlük petrol üretimi 26,53 milyon varil olarak gerçekleşti ve bu miktar bir önceki aya göre 50.000 varil düşüş gösterdi.

Nijerya ve İran'da önemli azalmalar

Nijerya ve İran'da üretimde dikkate değer azalmalar yaşandı. Her iki ülkenin üretimi de 60.000 varil azalış kaydetti. Ankette Suudi Arabistan ve Irak'ta da üretimde hafif düşüşler olduğu belirtildi.

Buna karşılık, OPEC ülkeleri arasında en dikkat çekici üretim artışı Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşandı. Ankete göre BAE'nin petrol üretimi günlük 90.000 varil arttı.