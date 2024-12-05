OPEC'ten kritik toplantı sonrası petrol kararı
Petrol ülkelerinden oluşan OPEC+ grubu yılın son toplantısında üretim artışını ertleme kararı aldı. Petrol devleri, üretimde artış için 2025 yılının nisan ayına işaret etti. Petrol artışının ertelenmesi ile Brent petrolün varil fiyatı 72 doların altına indi.
Dünyanın en büyük petrol üreticisi ülkelerinden oluşan OPEC+ grubu üretim artışını erteledi. Petrol piyasasına ek destek sağlamak istediğini belirten OPEC+, üretim artışını 2025 Nisan ayında gerçeleştirecek.
OPEC+ grubunun son dönemde uyguladığı üretim kesintileri de Nisan 2025'ten başlayarak 2026'ya kadar kademeli olarak kaldıracak.
Brent petrol düştü
Petrolde üretim artışını erteleme kararı petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.
Uluslararası piyasalarda işlem gören Brent petrolün varil fiyatı 72 doların altına indi. Brent petrol gün içinde en düşük 71,80 doları gördü.