“OPEC+’ya Teksas’tan misilleme yapalım”

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 ülkeli Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) ve OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun pazar akşamı başlattığı küresel petrol savaşında ikinci perde…

ABD, mayıs ayı itibariyle günde 1.6 milyon varil daha az üretim kararı alıp petrol fiyatlarını artıran bazı OPEC+ ülkelerine dün cevap verdi. Ancak cevaplar tehdit şeklinde değil, daha çok “hayal kırıklığı” şeklindeydi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kararı “yapıcı olmayan bir eylem” olarak değerlendirdi ve ekledi: “Açıkçası, küresel büyüme için olumlu değil ve enflasyonun zaten yüksek olduğu bir zamanda belirsizliği ve yükü artırıyor. Eylemin fiyatlara etkisinden henüz emin değilim. Bunun için biraz daha zamana ihtiyaç var.”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de karar için “Makul değil” dedi: “Her konuda aynı fikirde olmasak da Suudi Arabistan stratejik bir ortağımız ve birçok hususta beraber çalışıyoruz.”

ABD Başkanı Joe Biden da OPEC+ grubunun kararıyla ilgili “Bu düşündüğünüz kadar kötü olmayacaktır” dedi.

ABD yönetiminin ılımlı açıklamalarına karşın, petrol cenneti Teksas’tan sert bir açıklama geldi. Vali Greg Abbott “dişe diş” önerisinde bulundu: “OPEC sürpriz yaptı, 1 milyon varillik azaltma kararı aldı. Teksas da üretimi 1 milyon varil artırarak misilleme yapabilir.”

“Petrol fiyatı yazın 110 dolara çıkacak”

Bazı OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini azaltacağını açıklamasından sonra uluslararası piyasalarda “petrol-toto” başladı. Goldman Sachs, petrolün fiyatının 95 doları göreceği yönünde öngörü yaparken; en yüksek tahmin Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy Kıdemli Başkan Yardımcısı Jorge Leon’dan geldi: “Eğer tam olarak uygulanırsa, söz konusu kesinti halihazırda sıkı petrol piyasasında daha da fazla daralmaya yol açacak ve Brent petrol fiyatını beklenenden daha önce varil başına 100 dolara doğru itecek. Petrol fiyatları yaz aylarına gelindiğinde varil başına 110 dolar civarına kadar yükselecek.”