OpenAI Başkanı Bret Taylor’ın kurduğu Sierra, 4,5 milyar dolar değerlemeye ulaştı

OpenAI'nin yönetim kurulu başkanı ve Salesforce’un eski eş CEO’su Bret Taylor, eski Google yöneticisi Clay Bavor ile birlikte kurduğu yapay zeka girişimi Sierra’yı yeni bir fonlama turuyla güçlendirdi. Greenoaks Capital liderliğinde gerçekleşen bu turda Sierra, 4,5 milyar dolar değerlemeyle 175 milyon dolar yatırım topladı. Bu gelişme, yapay zekaya yönelik kurumsal ilginin arttığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Henüz bir yıl önce kurulan Sierra, yapay zeka destekli müşteri hizmetleri çözümleri sunuyor ve büyük markalara hizmet veriyor. Özellikle, WeightWatchers ve Sirius XM gibi önemli müşterilere yapay zeka tabanlı sohbet botları sunarak sektörde kendine sağlam bir yer edinmeye başladı. Şirket, yapay zeka tabanlı modellerin yanlış bilgi üretme sorununu azaltarak markaların müşterilerle güvenli etkileşim kurmasını sağlıyor.

Silikon Vadisi'nde Yüksek Değerleme Sierra’nın erken aşamada bu yüksek değerlemeye ulaşması, yatırımcıların şirketin büyüme potansiyeline olan ilgisini yansıtıyor. Bu başarı, özellikle deneyimli ve güvenilir kurucuların yönettiği yapay zeka girişimlerine yönelik yatırım iştahının göstergesi olarak yorumlanıyor.

OpenAI’nin ChatGPT’si ile hız kazanan yapay zeka yatırımlarının kurumsal çözümler sunmaya yönelik eğilim gösterdiği bir dönemde Sierra’nın hızlı yükselişi, Taylor’ın sektördeki itibarıyla birleşince dikkat çekiyor. Taylor, OpenAI ve Sierra'nın rakip değil, tamamlayıcı olacağını ifade ederken, Sierra’nın müşteri hizmetleri alanında Salesforce gibi büyük şirketlerle yarışabilecek kapasitede olduğunu belirtiyor.

Taylor’ın teknoloji dünyasındaki son girişimi olarak öne çıkan Sierra, yapay zeka alanındaki gelişmeleri hızlandırma yolunda emin adımlarla ilerliyor.