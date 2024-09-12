OpenAI, S&P 500'ün yüzde 88'inden daha değerli hale geldi: Microsoft ve Nvidia yatırım peşinde

OpenAI, son değerlemesiyle dikkat çekici bir sıçrama gerçekleştirerek 150 milyar dolara ulaştı. Business Insider'ın Bloomberg News'e dayandırdığı haberlere göre, bu yeni değerleme, OpenAI'yi Goldman Sachs, Uber ve BlackRock gibi S&P 500 şirketlerinin yüzde 88'inden daha değerli bir konuma getirdi.

Şirket, şu anda çeşitli yatırımcılardan 6,5 milyar dolar toplamak için görüşmelerde bulunuyor. Ayrıca, OpenAI'nin 4 milyar dolarlık borçlanma hedefi de bulunuyor. Bu finansal hamleler, OpenAI'nin teknoloji dünyasındaki stratejik hamlelerini ve genişleme planlarını destekleyecek.

Önceki değerlemesi 86 milyar dolar olan OpenAI, bu büyük sıçramayla dünyanın en değerli girişimlerinden biri haline geldi. Yatırım turunun yönetimini, Instagram, Stripe, Robinhood, Spotify ve Slack gibi girişimlere erken yatırımlarıyla tanınan Thrive Capital’ın kurucusu Josh Kushner üstlenecek.

OpenAI, 2019'dan beri Microsoft ile iş birliği yapıyor. Şirket, Apple ve Nvidia'nın da yatırım yapmak için görüşmelerde bulunduğunu duyurdu. Kar amacı sınırlı bir kol ile iş birliği yapan kar amacı gütmeyen bir yapı olmasına rağmen, OpenAI, yapay zeka alanında lider konumda bulunuyor.

Şirket, geçen ay çalışanlarına gönderdiği notta, toplanan fonların bilgi işlem gücü ve diğer işletme giderleri için kullanılacağını belirtti. Ayrıca, çalışanların hisselerinin bir kısmını belirli bir süre boyunca sabit bir fiyattan satmalarına izin verecek bir teklif sürecinin planlandığı ifade edildi. Bu teklif süreci, özel şirketlerde sıklıkla görülen bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

OpenAI'nin 150 milyar dolarlık değerlemesi, şirketin teknoloji sektörü üzerindeki etkisini ve yatırımcıların ilgisini artırıyor. Yatırım turu ve borçlanma hedefleri, şirketin gelecekteki büyüme stratejileri için önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.