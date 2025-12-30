OpenAI, 'stresli görev' için yeni ekip arkadaşını arıyor: Verecekleri maaş dudak uçuklatıyor

Yapay zeka devi OpenAI, sektördeki potansiyel risklerin takibi ve denetimi için şirkette yeni bir pozisyon açtı. 'Hazırlık ve Kriz Yönetimi Direktörü' pozisyonu için duyuruyu şirketin CEO'su Sam Altman yaptı.

OpenAI'ın bu pozisyon için ödeyeceği yıllık maaş tutarı ise 555 bin dolara denk geliyor, ayrıca şirket maaşın yanı sıra belli bir oranda hisse payını da veriyor.

Stresli bir iş olacak

Sosyal medya hesabından ilanı duyuran OpenAI CEO'su pozisyonun zorluklarına dikkat çekerek, "Bu stresli bir iş olacak ve hemen derin sulara atlayacaksınız" dedi, bunun 'dünyaya yardımcı olmak için kritik' bir görev olduğunu vurguladı.

Riskleri değerlendirip önlem alacak

'Hazırlık ve Kriz Yönetimi Direktörü' sürekli kendini yenileyen gelecekte yol açabileceği riskleri değerlendirecek ve olası risklerin önüne geçmek için yeni çözümler sunacak. Ayrıca söz konusu göreve gelecek kişiden mental sağlık, siber güvenlik ve biyolojik silah gibi ciddi zarar riski yaratan alanlarda öncü yetenekleri yakından izlemesi bekleniyor.

Eski direktörler uzun süre dayanamadı

OpenAl'yin aynı pozisyonda çalıştırdığı bazı yöneticiler, işin yoğunluğu ve stresi nedeniyle kısa sürede istifa ederken, yapay zekanın geleceğine ilişkin artan uyarılar endişeleri körüklüyor.

Microsoft AI CEO'su Mustafa Süleyman da katıldığı bir programda artan endişelere işaret ederek "Biraz bile korkmuyorsanız, dikkatinizi vermiyorsunuz demektir" ifadelerini kullanmıştı.