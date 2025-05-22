OpenAI'dan 6,4 milyar dolarlık dev satın alma: Hedef akıllı telefonlara rakip cihaz geliştirmek!

OpenAI, Apple’ın efsanevi tasarım şefi Sir Jony Ive’ın kurduğu donanım girişimi io’yu 6,4 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almaya hazırlanıyor. Anlaşma kapsamında OpenAI, halihazırda yüzde 23’üne sahip olduğu şirketin kalan hisseleri için 5 milyar dolar ödeyecek.

İçeriden kaynaklara göre, io bünyesinde çalışan 55 kişi OpenAI çatısı altına girecek. Ancak Jony Ive, şirkette resmi bir görev almayacak. Satın alma, yapay zekaya erişimi dönüştürme hedefi doğrultusunda, akıllı telefonun ötesinde yeni bir cihaz konsepti geliştirmeyi amaçlıyor.

OpenAI kurucusu ve CEO’su Sam Altman, anlaşmanın duyurulduğu videoda, "Bence burada bir bilgisayar kullanmanın ne anlama geldiğini tamamen yeniden hayal etme fırsatına sahibiz" ifadelerini kullandı.

OpenAI, bu stratejik hamleyle yapay genel zeka (AGI) dönemine uygun bir ürün ailesi yaratmayı planlıyor. AGI, çoğu insana benzeyen veya onu aşan bir zeka seviyesine sahip sistemleri tanımlamak için kullanılan bir terim olarak biliniyor.

Bu satın almayla birlikte OpenAI, donanım alanındaki ilk büyük adımını atarken, yapay zeka ile donatılmış yeni nesil cihazlar konusunda rakiplerine karşı ciddi bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.