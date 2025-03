OpenAI’dan Trump yönetimine 'DeepSeek' uyarısı

ABD'nin yapay zeka devi ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI, Trump yönetimine ‘Yapay Zeka Eylem Planı’ ile uyumlu bir teklif sundu. Şirket, eyalet düzenlemelerinden muaf tutulmalayı talep ederken Çinli rakibi DeepSeek’in hızlı yükselişine karşı da rekabeti güçlendirecek önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

'Yapay Zeka Eylem Planı'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin küresel yapay zeka liderliğini sürdürmesini ulusal bir politika olarak ilan eden yeni bir kararname imzalayarak 180 gün içinde yeni bir 'Yapay Zeka Eylem Planı' hazırlanması talimatını vermişti.

Bu süreçte, değeri 260 milyar dolara ulaşan OpenAI milyarlarca dolarlık yapay zeka altyapı yatırımlarından faydalansa da aynı zamanda Elon Musk ile devam eden rekabet ve hukuki mücadele nedeniyle de politik baskı altında. Şirketin ABD hükümetine sunduğu teklifte ise yapay zeka sektörünün daha hızlı gelişebilmesi için bazı düzenleyici muafiyetler ve teşvikler bulunuyor.

Şirketin öne sürdüğü başlıca öneriler şunlar:

-Yapay zeka geliştirme sürecinde federal ve özel sektör arasında gönüllü ortaklıklar kurulması.

-Amerikan yapay zeka modellerinin küresel rekabetçiliğini artırmak için yapay zeka ihracat stratejisi oluşturulması.

-ABD’deki yapay zeka girişimlerine yönelik onay süreçlerinin hızlandırılması ve test imkanlarının genişletilmesi.

-Yapay zekanın ulusal güvenlik alanında kullanımını teşvik edecek özel sektör destekli modeller geliştirilmesi.

-OpenAI ayrıca, ABD'nin telif hakkı yasalarını yapay zeka gelişimini teşvik edecek şekilde yeniden düzenlemesi gerektiğini belirtti.

DeepSeek neden tehdit olarak görülüyor?

Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek, ABD merkezli rakiplerine kıyasla çok daha düşük maliyetle gelişmiş yapay zeka modelleri üretebiliyor. Ocak ayında DeepSeek uygulaması, ABD’de Apple App Store'da ChatGPT'yi geride bırakarak kısa süreliğine zirveye oturdu. OpenAI raporunda, “Amerika bugün yapay zeka konusunda liderliğini sürdürüyor ancak DeepSeek’in başarısı liderliğimizin daraldığını gösteriyor” ifadelerine yer verildi. Bu durum, ABD'deki yapay zeka uzmanları ve yatırımcıları için büyük bir stratejik tehdit olarak görülüyor.

OpenAI’ın sunduğu öneriler, şirketin telif hakkı ihlalleri nedeniyle açılan davalarla doğrudan bağlantılı. Şirket, yapay zekanın öğrenme özgürlüğünü destekleyen bir telif hakkı stratejisine ihtiyaç olduğunu savunuyor.

Ancak, OpenAI'ın ChatGPT sohbet robotu, 2022'nin sonlarında piyasaya sürüldüğünden bu yana, New York Times, Chicago Tribune, New York Daily News ve The Center for Investigative Reporting gibi haber kuruluşları tarafından telif hakkı ihlali nedeniyle dava edildi. Ayrıca, birçok yazar ve görsel sanatçı da OpenAI’a telif hakkı ihlali nedeniyle hukuki süreç başlattı.

ABD’nin yapay zeka geleceği nasıl şekillenecek?

OpenAI'ın sunduğu öneriler, ABD’nin yapay zeka düzenlemelerinde nasıl bir yol izleyeceğini belirlemede önemli bir rol oynayabilir. Trump yönetimi, yapay zeka alanında daha agresif ve ticaret odaklı bir yaklaşım benimserken, OpenAI federal hükümetin özel sektörle işbirliğini artırmasını ve yenilikçi çözümleri desteklemesini talep ediyor.

Ancak, yapay zeka alanında güvenlik, etik, telif hakları ve ulusal güvenlik gibi birçok kritik mesele, Washington’daki politikacılar ve teknoloji firmaları arasındaki müzakerelerde önemli bir konu olmaya devam edecek. Temmuz ayında tamamlanması beklenen “AI Eylem Planı”nın ABD’nin yapay zeka ekosistemi için kritik kararlar içermesi bekleniyor.