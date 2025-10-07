OpenAI'nin yatırımları endişe veriyor: Kazanmadığı parayı harcıyor

OpenAI, 2025 yılı boyunca Nvidia, AMD, Oracle ve CoreWeave gibi teknoloji devleriyle yaklaşık 1 trilyon dolarlık bilgi işlem gücü anlaşmaları yaptı.

Bu yatırımlar, ChatGPT gibi hizmetleri destekleyecek devasa yapay zekâ altyapısı için gerekli olacak. Şirket, önümüzdeki 10 yılda 20 gigawatt kapasiteye ulaşmayı hedefliyor. (Bu da yaklaşık 20 nükleer reaktörün gücüne denk geliyor.)

Mevcut gelirinin çok üzerinde

Uzmanlara göre OpenAI’nin bu devasa yatırımları, mevcut gelirinin çok üzerinde. Şirketin bu yıl 10 milyar dolara yakın zarar etmesi bekleniyor. Finans uzmanı Gil Luria, “OpenAI şu anda bu taahhütleri yerine getirecek konumda değil” diyerek uyardı.

Nvidia ve AMD ile yapılan anlaşmaların sırasıyla 500 milyar dolar ve 300 milyar dolar, Oracle anlaşmasının ise 300 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca SoftBank ve Oracle ile kurulan “Stargate” girişimi kapsamında ABD’de altyapı yatırımlarına 500 milyar dolara kadar kaynak ayrılacak.

47 milyar dolar risk sermayesi

Financal Times'ın haberine göre OpenAI, bu anlaşmaları finanse etmek için borçlanma ve hisse ihracı yöntemlerine başvuruyor. Şirket, geçen yıl 4 milyar dolar banka kredisi aldı ve son 12 ayda yaklaşık 47 milyar dolar risk sermayesi topladı. Ancak önemli bir kısmı Microsoft ile yürütülen zorlu pazarlıklara bağlı.

"Balon" endişesi artıyor

Nvidia, OpenAI’ye 100 milyar dolarlık yatırım taahhüt etti; AMD ise OpenAI’ye yüzde 10’a kadar hisse satın alma hakkı tanıdı. Bu döngüsel ortaklıklar, yapay zekâ piyasasında “balon” endişelerini artırıyor.

OpenAI’nin piyasa değeri şu anda 500 milyar dolar civarında. Ancak yatırımcılar, bu büyümenin sürdürülebilir olup olmadığı konusunda temkinli. Moody’s, Oracle gibi ortakların gelecekteki gelirlerinin OpenAI’nin kârlılığına fazla bağımlı hale geldiğini belirterek olası bir finansal risk uyarısında bulundu.