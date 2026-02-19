OpenAI’ye 100 milyar doları aşan yatırım: Değerleme 850 milyar dolara yükselebilir

OpenAI'ın yapay zeka araçlarını geliştirmek için çıktığı finansman turunun ilk aşamasında 100 milyar dolardan fazla yatırım topladığı iddia edildi.

Bazı kaynaklara göre, trilyonlarca dolarlık altyapı yatırımı yapmaya hazırlanan yapay zeka devinin toplam değerlemesi 850 milyar doları aşabilir. Şirketin yatırım turundan önceki değerinin ise 730 milyar dolar olduğu düşünülüyor.

Kaynaklara göre, yatırım turunun ilk kısmı büyük ölçüde Amazon, SoftBank, Nvidia ve Microsoft gibi stratejik yatırımcılardan gelirken, yatırımların bu ay sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.

SoftBank'ın hisseleri yüzde 4 yükseldi

Öte yandan aralık ayında OpenAI'da yaklaşık yüzde 11 hisseye sahip olan SoftBank'ın hisseleri, bu sabah bu haberlerle birlikte Tokyo'da yüzde 4'e kadar yükseldi. Bazı kaynaklara göre anlaşmanın, risk sermayesi şirketleri, devlet varlık fonları ve diğer finansal yatırımcıları kapsayan ikinci aşamasının daha sonra tamamlanması planlanıyor. Bu aşamanın da toplam fon tutarını önemli ölçüde artırabileceği belirtiliyor.

Bloomberg'in daha önce bildirdiğine göre, yaklaşan anlaşmayla bağlantılı olarak Amazon'un 50 milyar dolara kadar, SoftBank'ın ise 30 milyar dolara kadar yatırım yapması bekleniyor ve Nvidia da 20 milyar dolar yatırım yapmayı görüşmüş durumda. OpenAI'ın Amazon ile olan ortaklığının bir parçası olarak Amazon'un çiplerini ve bulut bilişim hizmetlerinin kullanımını da genişletmesi bekleniyor.