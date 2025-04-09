Opet'te üst düzey atama

Opet, üst düzey yönetim kadrosuna yeni bir isim dahil etti. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Liderliği görevine Gül Altan getirildi.

Gül Altan kimdir?

Gül Altan, medya, marka yönetimi ve halkla ilişkiler alanında 27 yılı aşkın deneyime sahip. Yeni görevinde, Opet'in tüm kurumsal iletişim süreçlerini yönetecek ve sürdürülebilirlik odaklı projelere liderlik edecek.

Eğitim hayatına Robert Koleji ile başlayan Altan, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü mezunu. Kariyerine 1998 yılında, üniversite eğitimi sırasında Radikal Gazetesi'nde adım attı. Aynı dönemde TRT'de metin yazarı ve danışman olarak çalıştı.

2003 yılında kurumsal iletişim alanına yönelen Altan, başta Doğuş Turizm ve Perakende Grubu, Akbank, Contemporary Istanbul gibi önemli kurumlarda görev aldı. 2017'de katıldığı Ogilvy'de ise hem marka direktörü hem de halkla ilişkiler ajans başkanı olarak çalıştı.

Gül Altan’ın yeni göreviyle birlikte, Opet’in sürdürülebilirlik vizyonunun ve topluma yönelik sosyal projelerinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.