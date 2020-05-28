OPPO kablosuz kulaklık modeli Enco W31'i Türkiye'ye getiriyor

28 Mayıs 2020

OPPO'nun yakın zamanda tanıttığı kulak içi tasarıma sahip Enco W31 kulaklık modelini Türkiye'de pazara sunmaya hazırlanıyor. Çoğu akıllı telefon ile uyumlu olarak çalışan kulaklık, frekans cevabını iyileştirmek için tasarlanmış çift kompozit termoplastik poliüretanlar (TPU) ve grafen diyaframlar kullanıyor. En aktif ve dinamik kullanıcılara ayak uyduran Enco W31, su ve toz direnci ile de farkını ortaya koyuyor. Rüzgardan dolayı oluşan hışırtılı sesleri engelleyen kulaklığın her iki tarafında iki adet dahili yüksek hassasiyetli mikrofon ve aramalar sırasında arka plan gürültüsünü engellemek için tasarlanmış bir çevresel gürültü önleme algoritması mevcut.

Müzik tarzına göre ses modu seçiyor

OPPO Enco W31 kulaklıkta tercih edilen müzik tarzına göre iki farklı ses modu bulunuyor. Pop ve klasik müzik dinlemeyi tercih edenler için frekans aralığında sesi eşitleyen bir denge modu, rock ve EDM tarz müzik dinleyenler için de düşük frekansları artıran bir bas modu kulaklığın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Beyaz renk OPPO Enco W31 model kulaklıklar, 599 TL fiyatıyla Türkiye'de satışa sunulacak.