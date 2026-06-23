Oracle'da yapay zeka dönüşümü: 21 bin çalışanla yollar ayrıldı

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Bulut bilişim ve kurumsal yazılım alanında faaliyet gösteren Oracle, 2026 mali yılında çalışan sayısını yaklaşık 21 bin kişi azaltarak dikkat çeken bir yeniden yapılanma sürecine imza attı.

Şirketin yıllık raporuna göre Oracle'ın toplam çalışan sayısı, 31 Mayıs 2026 itibarıyla 141 bine geriledi. Bir önceki yılın aynı döneminde bu sayı yaklaşık 162 bin seviyesindeydi. Böylece şirketin iş gücü bir yılda yüzde 13 oranında küçüldü.

Oracle, yeniden yapılanma kapsamında kıdem tazminatları ve diğer çıkış giderleri için 1,84 milyar dolar harcama yaptığını açıkladı. Bu rakam, bir önceki mali yılda kaydedilen 374 milyon dolarlık maliyetin yaklaşık beş katına çıktı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada iş gücü düzenlemelerinin; yönetim değişiklikleri, ürün stratejilerindeki dönüşüm, performans değerlendirmeleri, satın almalar ve iş modelindeki değişikliklerden kaynaklandığı belirtildi.

Yapay zeka etkisi tartışılıyor

Oracle'daki küçülme, teknoloji sektöründe yapay zekanın istihdam üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

İşten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi verilerine göre, 2026 yılında şu ana kadar 196 teknoloji şirketi toplam 119 bin 800'den fazla çalışanını işten çıkardı.

Bulut yarışında yatırımlar büyüyor

Son dönemde yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarına hız veren Oracle, OpenAI ve Meta ile büyük ölçekli anlaşmalar imzalayarak Amazon ve Microsoft'a karşı rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Ancak şirket, rakiplerinin aksine bu yatırımları güçlü nakit akışlarıyla değil, büyük ölçüde borçlanma ve yeni sermaye kaynaklarıyla finanse ediyor. Oracle hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

Şirket, mevcut mali yılda yaklaşık 70 milyar dolarlık net sermaye harcaması planladığını açıkladı. Bu yatırımları finanse etmek amacıyla daha önce duyurulan 20 milyar dolarlık hisse satışının da dahil olduğu toplam 40 milyar dolarlık yeni borç ve sermaye kaynağı oluşturulması hedefleniyor.