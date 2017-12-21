Oran'ın İTO'da ilk icraatı tüccara 'beyaz masa' olacak

21 Aralık 2017

SERCAN AKINCI

İSTANBUL - İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yeni başkanı Öztürk Oran İTO üyelerinin sorunlarını tek elden çözmek için 'Beyaz Masa' benzeri bir yapı kurmak istediğini söyledi. Ayrıca Oran, göreve Nisan'a kadar geldiğini vurgulayarak, "Sonrasında göreve zaten bir başka arkadaşımız talip" dedi.

İTO, 2018 yılı iş programı ve bütçesini dün görüştü. Toplantı sırasında gazetecilere açıklama yapan İTO'nun yeni başkanı Öztürk Oran, seçime Murat Kalsın ile birlikte kardeşçe girdiklerini belirterek, "Oylamadan önce de sonra da sarıldık. Yönetim Kurulu beni seçti. Ben herkesin başkanıyım" dedi.

Nisan 2018'de aday olmayacağına dikkat çeken Oran, o dönemde göreve bir başkasının talip olduğunu kaydederek, MÜSİAD'ın da desteklediği Şekib Avdagiç'e işaret etti.

Merhum Başkan İbrahim Çağlar'ın başlattığı projeleri devam ettireceğini anlatan Oran, şöyle devam etti: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesindeki gibi Beyaz Masa benzeri bir yapı kurmak istiyorum. Üyelerimiz sorunları çözmek için gezmek yerine buraya iletecek ve çözüm bu yapı tarafından bulunacak."

Başkan'dan Başkan'a duygusal mesaj

İTO'nun 23'üncü başkanı Öztürk Oran oldu