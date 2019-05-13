Ordulu çilek üreticilerine yoğun mesai

13 Mayıs 2019

Ordulu üreticiler, 10 gün önce başladıkları çilek hasadını, ramazana rağmen aralıksız sürdürüyor.

Kentte devlet desteği ile dikilen ve bölge çiftçisi için yeni geçim kapısı olan çilekte hasat mayıs ayı başında başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle yıllık üretimi bin tona kadar çıkan çileğe, başta hal esnafı olmak üzere manavlar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Çilek üreticileri, şehir içi ve dışından gelen talepleri karşılamakta zorlanırken, çileğin kilogramı 10-12 liradan satışa sunuluyor.

Altınordu ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'ndeki çilek yetiştiricisi Selçuk Şahin, yaklaşık 60 dönüm alanda üretim yaptıklarını belirterek, bu yıl yağışların sürmesi nedeniyle sezonun geç başladığını söyledi.

Hasada başladıktan sonra Kayabaşı çileğine çok yoğun talep geldiğini ifade eden Şahin, şimdilik bu talebe yetişmekte zorlandıklarını aktardı.

Şahin, her geçen gün işçi sayısını artırmak durumunda kaldıklarını kaydederek, çileğe yoğun ilgi olduğu için hasadı yaklaşık 50 işçiyle aralıksız sürdürdüklerini anlattı.

Bu yıl rekolteden umutlu olduklarına işaret eden Şahin, organik yetiştirdikleri çilekten 250 ton hasat beklediklerini söyledi.

Mehmet Ali Turan adlı üretici ise aroması yönünden oldukça lezzetli olan çileğe fazla talebin sevindirici olduğunu belirtti.

"Desteklemeler devam edecek"

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise fındığın yanında üreticilere ek gelir getirici yeni ürünleri kazandırmaya yönelik çalışmalar kapsamında ürün çeşitliliğinin artırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çilek üretiminde başarılı olan üreticileri kutlayan Yılmaz, "Çilek üretimi Altınordu başta olmak üzere Kabadüz, Perşembe, Gülyalı, Ünye, Ulubey gibi birçok ilçemizde yaygın yapılıyor. Hedefimiz dekar alanını ve yıllık üretimi artırmak. Bu konuda desteklemeler devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA