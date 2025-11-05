Ordulu fındıkçılardan Nutella üreticisi Ferrero'ya tepki: Manipülasyon yaptı

Ordu'nun Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, İtalyan Ferrero firmasının Türkiye fındığı hakkında yaptığı iddia edilen açıklamanın "manipülasyon" olduğunu belirtti.

Akça, "Amaç, üreticiyi panikletip elindeki fındığı hemen ucuz fiyata pazara indirmelerini sağlamaktı. Üretici direndi ve direnmeye devam ediyor" dedi.

İddiaların ardından fındık fiyatları düştü

İtalyan firma Ferrero'nun, dünyanın en büyük fındık üreticisi olan Türkiye'den alımı durduracağı iddiaları üzerine fındık fiyatları geriledi.

Serbest piyasada 380 liraya kadar çıkan fiyatlar, iddianın ardından 280 lira seviyelerine düştü.

Ferrero yetkilileri bu şekilde bir açıklamalarının olmadığını duyururken, durum Ordulu fındık üreticilerinden büyük tepki topladı.

"Her sene manipülasyon yapmaya çalışıyor"

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, Ferrero'nun manipülasyon yaparak fındık fiyatlarını aşağı çektiğini belirtti. Akça açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu ülkede özellikle fındık alıcısı tekelci bir firmanın, her sene manipülasyon yaparak üreticinin ürününü elinden ucuza almaya çalıştığı bir hamlesi oluyor. Bu sene hamleyi tekrar denediler. Bilindiği üzere levant kalite fındık fiyatı 195 lira olarak açıklandı ama fiyatlar serbest piyasada 370-380 lira bandına çok çabuk yükseldi.Tabii, bunlar için hammadde ne kadar pahalı olursa kazançları o kadar az olacaktı.

Buna manipülasyon yaparak ürünün fiyatını aşağı çekme yoluna gittiler ki dünyada talebin az olduğu bir dönemde bu hamle ile fiyatları 280 lira bandına kadar geri çektiler. O hamle bana göre çok sonuç vermedi ve tekrar bir hamle yapmak durumunda kaldılar ve Amerika'daki bir gazeteye artık Türkiye'den fındık almayacakları ile ilgili bir beyanat verdirdiler ki Türkiye'deki işbirlikçileri de harekete geçerek, bunu Türkiye piyasasına yaydılar."

"Amaç üreticiyi panikletip fındığı ucuza satın almak"

Akça buradaki amacın üreticiyi panikletip, elindeki fındığı hemen ucuz fiyata pazara indirmelerini sağlamak olduğunu ancak üreticinin direndiğini ve direnmeye devam ettiğini söyledi.

Başkan Akça "Bu yıl dünyada ve Türkiye'de fındık rekoltesinin az olduğunu bildiğimiz için üreticiler fındığa sahip çıktı ve bunların yaptığı manipülasyonu boşa çıkarttı. Israrla söylüyorum, bu sene patron üretici, üretici ne derse o olacak" diye konuştu.

"Hedeflerine ulaşamadılar"

"Bu manipülasyon tam manası ile hedefine ulaşamadı" diyen Akça, "Akabinde bu tepkiyi gören tekelci firma, Rekabet Kurumu'nun da açıklaması üzerine kendi ağızlarından ‘Bizim için Türkiye en büyük tedarikçi ülkedir, dolayısıyla bizim böyle bir beyanatımız yoktur' açıklamasını yapmak zorunda kaldılar. Ben bundan sonraki süreçte artık fındık fiyatlarının yukarı doğru seyrinin başlayacağından kesinlikle eminim" şeklinde konuştu.