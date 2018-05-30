Organik arıcıya bakanlıktan destek

30 Mayıs 2018

Beyza COŞKUNTÜRK

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliği, 15 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre organik arıcılık teşvik gören dallardan sayılacak. Teşvik amacıyla, organik arı yetiştiricisine arılı kovan başına 10 TL destek verilecek.

Tebliğ, organik arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Destekten yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 3 Eylül-2 Kasım aralığında bakanlığın il ya da ilçe müdürlüklerine muhtelif belgeler ile başvurmaları gerekiyor.

Organik arıcılık ve iyi arıcılık açısından bu desteklerin bir gelişme olduğunu ifade eden Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, "Organik arıcılık kapsamında düşük destekler vardı, ancak bu şekilde gerçekleşmemişti. Bu gibi destekler arıcılığı teşvik edecek. Kovan başına 10 TL konvansiyonel arıcılara veriliyordu, organik arıcılara bu destek ilk defa veriliyor. Oldukça sevindirici bir durum, ancak fiyatlar daha yüksek olmalı. Bunu bir başlangıç olarak görüyoruz" dedi.

Piyasa fiyatı düşürülmeli

Arıcılığı daha ileriye götürmek için başka yolların da düşünülmesi gerektiğini söyleyen Şahin, "Destekler güzel, ama miktarlar yeterli değil. Besleme kaçınılmaz, bu kapsamda da bir destek

verilmeli. Organik arıcılara şeker desteği verilebilir. Organik arıcılıktan aldığınız bal 5-6 kilo, konvansiyonel arıcılıktan alınan bal miktarı 30-35 kilo. Organik arıcılık desteklenerek üretim artmalı, bu şekilde organik balın piyasa fiyatı düşürülmeli. Kendileri pazar oluşturabildikleri bir piyasa oluşturulmalı. Bakanlığın organik ürünlerin satışına bir pazar payı yaratması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Organik arıcılık için özel bölge oluşturulmalı

En önemli konunun organik arıcılık bölgeleri oluşturmak olduğunu vurgulayan Şahin, "Çam bölgelerinde organik arıcılar için alan oluşturulmalı. Her yöreyi organik arıcılığa kapatamazsınız. Türkiye'de 7 milyon 900 bin arı kovanı var. Organik arıcı, konvansiyonel arıcıyla yan yana olamaz. Arı uçtuğu zaman 5 kilometrelik bir çeperde uçuyor. En fazla arı kovanın bulunduğu bölge olan Ege ve Akdeniz'de kilometrelerce alanı organik arıcılığa kapatamayacağınız için iyi arıcılık uygulamaları hayata geçirilmeli. Yoksa bu argümanlar uygulanamaz" şeklinde konuştu.

Birlik olarak bakanlıktan beklentilerinin iyi arıcılık uygulamalarını hayata geçirmesini sağlamak olduğunu söyleyen Şahin, "Organik arıcılıkta siz 500 tane işletme kurarsınız, ama iyi arıcılık uygulamalarıyla 10 bin kişilik istihdamı garanti edebilirsiniz" ifadesini kullandı.

Sözleşmeli modelle arıcılık kontrol altına alınsın

Geçen yıldan beri ‘Sözleşmeli Arıcılık Projesi' üzerine çalıştıklarını söyleyen Şahin, pazarda tekelleşme ve kaçak üretimin bu proje ile önüne geçmeyi düşündüklerini belirtti. Şahin, "2015'ten beri Tarım Bakanlığı'na ‘ballarımızı kayıt altına alın' diyoruz. Kayıt altına alırsak merdiven altı üretim son bulacak. Arıcıların ürettiği ballar satış aşamasında kontrol altına alınacak. Üreticinin ürettiği balların kayıt altına alınması projesinin desteklenmesini bekliyoruz. Bakanlığa sunduk, farklı bir proje olduğunu dile getirdik. Bu projeyi desteklemeli. Üreticinin ürettiği ürünler kayıt altına alınmalı. Sözleşmeli modelde tekelleşme kalkacak. Üretici ve tüketici zarar etmeyecek" dedi.