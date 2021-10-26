Organik, suda çözünebilir, özel gübrelerde ihracat yasağı kalktı

Ali Ekber YILDIRIM

Gübrede ihracat yasağının kapsamı daraltıldı. Organik, suda çözünebilir özel gübreler ihracat yasağı kapsamının dışına çıkarıldı. Kapsamdaki daralmanın 300 civarında orta küçük ölçekli gübre üreticisini rahatlatacak. Bu gübrelerde yasağın kalkmasının gübre fiyatlarına bir etkisinin olmayacağı ifade ediliyor.

Gübre sektörünün yoğun tepkisi ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan çalışmalar sonucunda gübre ihracatında geçen hafta yürürlüğe giren ihracat yasağı kararı esnetildi. Bazı gübreler ihracat yasağı kapsamı dışına alınarak ihracatı tekrar serbest bırakıldı.

DAP ve üre ve nitratlı gübrelerde yasak sürüyor

Yapılan düzenleme ile yaygın olarak kullanılan ve piyasada fiyatı en çok yükselen DAP, üre, nitratlı gübrelerde ihracat yasağı devam ediyor. Ancak, daha çok küçük ve orta ölçekli işletmelerin üreterek ihraç ettiği organik gübreler, suda çözünebilir, borlu, leonardit ve benzeri özel gübrelerin ihracat yasağı kalktı.

İhracatı yasak gübreler

İhracat yasağı ile ilgili yapılan yeni düzenlemede ihracatı yasak gübreler şöyle belirlendi: Süfirik asit oleum (GTP: 2807.00), Saf Amonyak (GTP: 2814.10), Amonyum Nitrat (GTP: 3102.30), Amonyum Sülfat (GTİP: 3102.21.00.00.00), Üre (GTP: 3102.10), Kalsiyum Amonyum Nitrat (GTP: 3102.40), DAP; Diamonyum hidrojenortofosfat (GTİP:3105.30.00.00.00), 3105.59.00.00.11 GTİP’i altında yer alan yalnız NP (20-20-0) cinsi gübreler ve 3105.20.10.00.00 GTİP'i altında yer alan yalnız NPK (15-15-15)

İhracatçılar Avrupa pazarını kaybetmek istemiyor

Gübre ihracatı ile ilgili yasağın esnetilmesini ve bazı gübrelerin kapsam dışına alınmasını değerlendiren gübre sektörü temsilcileri önemli bir yanlıştan dönüldüğünü belirtti. Sektör temsilcileri: " Toptan her şeyi yasaklamak zaten doğru değildi. Derdimizi anlatmaya çalıştık. Sağ olsunlar bize hak verdiler ve organik gübreler, suda çözünebilir, özel gübreler, ihracat yasağı kapsamının dışına alındı. Kaldı ki, bu gübrelerde Türkiye Avrupa'da özellikle Almanya, Hollanda, İspanya'da pazar hakimiyetine sahip. Biz her zaman öncelikle Türkiye'deki çiftçilerin gübreye erişmesini ve almasını istiyoruz. Ama ihtiyaç fazlası varsa onun da ihracatını yapmanın engellenmemesi gerekiyor. Kimse endişe etmesin, bu özel gübrelerde ihracat yasağının kalkması gübre fiyatlarını da artırmayacaktır. Ama 300'den fazla küçük ve orta ölçekli ihracat yapan gübre firması var. Bunlar ciddi istihdam yaratıyor. Bu firmalar derin bir nefes aldı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." görüşünü dile getirdi.