Organik ürünler Ekoloji İzmir Fuarı'nda görücüye çıkacak

İzmir Fuarcılık AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen fuara, yurt dışından ithalatçı ve uzmanlar katılacak.

Fuar, 15-18 Mayıs'ta Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, tüketici bilincinin artmasıyla organik ürünlerin üretim ve ticaretinin gelişeceğini öngördüklerini belirtti.

Organik ürün pazarının son 15 yılda yüzde 500 büyüdüğüne dikkati çeken Celep, 65 ülkeye 250 çeşit ürün ihraç ettiklerini bildirdi.

Organik ürünlerin üretim ve ihracatında önemli sorunlarla karşılaştıklarını ifade eden Celep, bunların çözümü için başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm taraflarla ortak çalışmaların yürütüldüğü kaydetti.

Ege İhracatçı Birlikleri Organik Komitesi Başkanı Mehmet Ali Işık da organik ürün sektörünü güçlendirmek adına dünyanın dört bir yanında çalışma yaptıklarını belirtti.

Işık, sektörün 1 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılması için büyük uğraş verdiklerini bildirdi.