Organize sanayiye standart geliyor!

13 Ağustos 2020

HANDAN SEMA CEYLAN

Türkiye'deki 252'si faal 341 organize sanayi bölgesine (OSB) akreditasyon sistemi geliyor. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Türkiye'nin üretim kalitesinin artması için harekete geçti. OSB'lerde kalite bilincinin geliştirilmesi, işlemlerde uygulama birliğinin sağlanarak OSB'lerdeki sanayicilerin memnuniyetine öncelik verilmesi amacıyla “OSB Akreditasyon Sistemi” uygulamaya konulacak.

Uluslararası deneyimlerden de istifade edilerek “OSB'ler için Akreditasyon Standardı” hazırlanacak. Standardın hayata geçirilmesinde tarafsızlık ve bağımsızlığın korunması için de hem “Akreditasyon Kurulu” oluşturulacak hem de bağımsız denetçi kuruluşlarıyla anlaşmalar yapılacak.

Genel merkezlerinde sorularımızı yanıtlayan OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, “Her OSB'nin farklı öncelikleri ve ihtiyaçları var. Onlara daha iyi hizmet verebilmek için bu ihtiyaçlara uygun çözümler üretmemiz gerekiyor. Nasıl gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin farklı ihtiyaçları var. Her bir OSB'nin de farklı ihtiyaçları var” dedi. “Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile bir çalışma yaptık” diyen Kütükcü, şunları kaydetti: “Biz bu çalışmada dört ayrı ihracı olan dört ayrı profile sahip OSB belirledik. Her profilin farklı hedefleri olmalı. Bunlardan ilki yer seçimi uygunsuz düşük performanslı OSB'ler. Bunların bölgesel yatırım ortamının geliştirilmesine ihtiyacı var. İkinci sırada yer seçimi uygun ama düşük performanslı OSB'ler var. Bunların ‘yeni yönetim modeli'ne geçmeleri ve üretim güçlerini artırmaları gerekiyor. Üçüncü sırada yer seçimi uygunsuz, yüksek performanslı OSB'ler yer alıyor. Bunların da altyapı geliştirmeleri ile rekabet şanslarını artırmaları gerekiyor. Son sırada yer seçimi de uygun, performansı da yüksek OSB'ler var. Bunların artık tematik, sektörel uzmanlaşmaya giden Türkiye'ye çağ atlatacak işler yapması gerekiyor.”

Yüzde 60'ı 2000 sonrası kuruldu

Türkiye'de ilk OSB'nin 1961'de kurulduğunun bilgisini veren Başkan Kütükcü, “OSB'lerin 2000'li yıllara kadar yasası yoktu” dedi. Kütükcü, OSB'leri Cumhuriyet tarihinin en başarılı projelerinden birisi olarak tanımladı ve şunları söyledi: “OSB'ler sanayicinin ihtiyaçları ve doğal kümelenme girişimleriyle doğdu. Ancak aradan geçen yılların ardından bir kanuna ihtiyacı oldu. 15 Nisan 2000 tarihinde OSB Kanunu çıktıktan sonra hızla OSB sayısı arttı. Sadece o yıl 28 OSB kuruldu. 2000 sonrasında ise 204 OSB kuruldu ki bu toplam OSB'lerin yüzde 60'ı anlamına geliyor. Dolayısıyla başka OSB'lerin başka ihtiyaçları ortaya çıktı. Türkiye sathına yayılmış birçok OSB var. Bir üst kuruluş olması gerektiği fikri o dönem hem Manisa OSB hem Manisa TSO başkanı olan rahmetli Bülent Koşmaz tarafından ortaya atıldı ve onun girişimiyle OSBÜK doğdu. 177 OSB bu yapıya üye oldu, ancak zorunluluk yoktu. 1 Temmuz 2017 tarihli Üretim Reform Paketi ile de tüzel kişiliğimize kavuştuk ve Türkiye'nin tüm OSB'leri artık OSBÜK çatısı altında.”

20 komisyon ihtiyaca çözüm arıyor

Kurdukları 20 teknik çalışma komisyonu ile OSB'lerin tüm sorunlarına çözüm arayacaklarını anlatan Kütükcü, “Komisyonlarda bilişimden ve Ar-Ge'den kreşe kadar imardan çevreye kadar pek çok alan bulunuyor. Bu komisyonlarda OSB'lerden 10'ar arkadaşımız çalışıyor. Bu da 200 kişi yapar. 15 yönetim kurulu üyemizin 15 bölge müdürü de çalışmaların içinde. Ayrıca OSBÜK'ün kendi kadrosunda 12 arkadaşımız çalışıyor. Özetle 250 kişilik bir yeni yapılanmayla bölgelerimizin sorunlarını çözmeye odaklandık. OSB'lerin sorunlarını çözmek neden önemli. Çünkü Türkiye Sanayisinin En Büyük 500 Kuruluşu'nun yüzde 40'ı OSB'ler içinde üretim yapıyor, ülkemizdeki toplam elektrik tüketiminin yüzde 14.5'i OSB'lerden. Bu da demek oluyor ki Türkiye üretiminin kalbi OSB'ler” dedi.

Web tapu sistemi ile iş yükü azaldı

OSB'lerin gerek gelişme gerek yeni kurulum aşamasında Tapu Müdürlükleri'nde büyük zaman kaybettiğini kaydeden Kütükcü, “Şimdi Web tapu sistemini hayata geçirdik. Böylece işlem sürelerini kısalttık. Ayrıca pandemi sürecinde de online olarak işler yürüdü. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız protokolle devreye aldığımız sistemde elektronik ortamda işlem yapıyoruz” açıklamalarını yaptı.

Bursa 17 OSB ile lider

92 OSB ile Türkiye'nin en çok sanayi bölgesinin Marmara'da bulunduğunu kaydeden Kütükcü, “Bu da OSB'lerin yüzde 27'si. Onu sırasıyla yüzde 17 ile Karadeniz, yüzde 16'şar oranlarla Ege ve İç Anadolu, yüzde 9 ile Akdeniz, yüzde 8'er oranlarla Güneydoğu ve Doğu Anadolu takip ediyor. 10 üzerinde OSB'ye sahip 6 şehrimiz var. Bunlar 17 OSB ile Bursa, 14 OSB ile Tekirdağ, 14 OSB ile İzmir, 14 OSB ile Kocaeli, 13 OSB ile Ankara ve 10 OSB ile de Konya” diye konuştu.

“MÜCBİR SEBEP" BİLANÇO KAYIPLARI BAZ ALINARAK VERİLMELİ



COVID-19 salgınının olumsuz etkilerinin giderilmesi için ekonomi yönetimi tarafından pek çok önlemin alındığını söyleyen Memiş Kütükcü, “Başta makine sektörü olmak üzere tüm imalat sanayinin mücbir sebep kapsamına alınması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına konuyu intikal ettirdik. Bizce mücbir sebep ciro bazlı olmalı yani bilanço kayıpları baz alınarak yapılmalı” diye konuştu.

REAKTİF ENERJİ CEZASI UYGULANMAMALI



Toparlanma sağlansa da salgının üretimi tüm dünyada olduğu gibi bir dönem sarstığını kaydeden Kütükcü, “İletim sistemi kullanıcısı OSB'ler ile TEİAŞ arasında imzalanan Sistem Kullanım Anlaşması'nın 9. Maddesinde 'İletim sistemine doğrudan bağlı tüketiciler ve dağıtım lisansına sahip tüzel kişilerin iletim sisteminin her bir ölçüm noktasında çekecekleri endüktif reaktif enerjinin veya verecekleri kapasitif reaktif enerjinin aktif enerjiye oranının ilgili mevzuata uygun olmaması durumunda' reaktif ceza uygulanacağı belirtiliyor” diyerek, pandemi dönemi dikkate alınarak OSB'lere reaktif enerji cezası uygulanmamasını talep etti.

En gelişmiş 78 OSB'nin 62'sinde enerji tüketimi arttı



Dünyada pandemi ilan edilmesinin hemen ardından mart ve nisan aylarında OSB'lerde dip noktayı gören elektrik tüketimi pozitife geçti. Türkiye'nin en gelişmiş 78 OSB'sinde elektrik tüketimi pandeminin başladığı mart ayına göre temmuzda yüzde 0.61 arttı. Ayrıca temmuz ayında 78 OSB'deki elektrik tüketimi bir önceki aya göre yüzde 7.42 artış kaydetti. Böylece en gelişmiş 78 OSB'nin 62'sinde temmuz ayında elektrik tüketimi bir önceki aya göre artmış oldu. İstanbul, Ankara, Düzce, Bursa gibi sanayi kentlerindeki OSB'lerde temmuz ayında elektrik tüketiminde yüzde 50'yi bulan yükselişler gerçekleşti. Bazı OSB'lerdeki artışlar ve nedenleri şöyle:



• Türkiye'nin en büyük OSB'si Gaziantep'te haziran-temmuz döneminde enerji tüketimi yüzde 6,38 arttı.



• Diyarbakır OSB'de bazı büyük tekstil firmalarında korona vakası görülmesi nedeni ile geçici üretim kaybı yaşandı. Tüketim yüzde 21 düştü.



• İstanbul Deri OSB'de pandemi öncesi başvuru yapan ancak çalışma şansı bulamayan bazı seramik üreticileri ve Fransız zemin kaplama firmasının üretime başlamasıyla bölgede yüzde 58'lik bir enerji tüketimi artışı gözlendi.



• Küçük sanayi üreticilerin yoğun olarak bulunduğu Ankara Ostim OSB'de bir önceki aya göre temmuzda yüzde 30'luk enerji tüketimi artışı sağlandı.



• Otomotiv ve tekstil ağırlıklı Sakarya, Bursa ve Kocaeli üçgenindeki 19 OSB'de bir önceki aya göre temmuzda enerji tüketiminde yüzde 7,68'lik artış oldu.



• İskenderun OSB'de Ekinciler Demir ve Çelik Fabrikasının ek ünitelerini devreye alması ile bölge de yüzde 43.15'lik büyük bir enerji tüketimi artışı yaşandı.



• Mardin OSB'de hasat sezonunun başlamasıyla un fabrikalarında ciddi üretim artışları meydana geldi. Bu nedenle 1-24 Mart'a göre temmuzda yüzde 26'lık enerji tüketimi artışı yaşandı.





