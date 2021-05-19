Orman Genel Müdürlüğü, 2 bin geçici işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'ne 2 bin geçici işçi istihdam edeklerini bildirdi.

Pakdemirli, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğümüze orman yangınlarıyla mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz. Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.