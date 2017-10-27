Orman köylülerine 14,5 milyar lira ilave gelir

27 Ekim 2017

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unun orman içi ya da orman bitişiğindeki köylerde yaşadığını belirterek, bakanlığın devlet ormancılığından millet ormancılığına geçerek ORKÖY kredi desteği, işletme-pazarlama ve silvikültür faaliyetleriyle orman köylülerine sahip çıktığını vurguladı.

"Orman köylülerine, süt koyunculuğu, süt sığırcılığı, besi sığırcılığı, arıcılık, seracılık, güneş enerjisi gibi alanlarda yüzde 20'si hibe geri kalan kısmı da faizsiz olmak üzere kredi desteğinde bulunduk" diyen Bakan Eroğlu, endüstriyel orman üretiminde, ağaç kesimi nakliyesi gibi işlerde de orman köylülerinin işçi olarak çalışmasına imkan tanıyarak ek gelir elde etmelerinin sağlandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Yine ağaçlandırma faaliyetlerinin yanı sıra silvikültür diye adlandırılan ormanlardaki bakım ve gençleştirme faaliyetlerinde de orman köylülerini çalıştırdık. Bu çalışmalar kapsamında da son 15 yılda orman köylülerimize 14,5 milyar lira tutarında ilave gelir sağladık."

Bu desteklerin bundan sonra da süreceğini kaydeden Bakan Eroğlu, "Orman köylülerimizin hayat standartlarını bu tip uygulamalarla yükseltiyoruz ve ormanlar üzerindeki insan baskısını da böylece azaltıyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

Kaynak: AA