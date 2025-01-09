Orman yangınlarının bilançosu ağır! California'da ekonomik kayıp 57 milyar dolara ulaşabilir

Küresel hava durumu tahminleri sunan AccuWeather, ABD California’da meydana gelen orman yangınlarının mali etkilerine ilişkin tahminlerini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, yangınların neden olduğu hasar ve ekonomik kayıpların 52 ila 57 milyar dolar arasında değişebileceği ifade edildi.

Yaklaşık 3 bin hektarlık alan tamamen yandı

Los Angeles şehrinde salı akşamı kuru hava ve sert rüzgarların etkisiyle başlayan yangınlar, kısa sürede büyük bir alanı etkisi altına aldı. Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alanın tamamen yanmasına neden olan yangınlar, bölge halkının tahliye edilmesine yol açtı.

California Valisi Gavin Newsom, yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini vurgularken, Los Angeles için acil durum ilan edildiğini duyurdu. Yangınların hala Pacific Palisades, Hurst, Eaton ve Woodley bölgelerinde sürdüğü, bu felaket sırasında 2 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı bildirildi.