Orman yangınlarının faturası: 6 milyar TL'ye varan kayıp

Türkiye bu yaz meydana gelen orman yangınları nedeniyle binlerce hektar alan kül oldu.

Yanan bölgelerin tekrar ağaçlandırılması çalışmalarına dayanarak yapılan hesaplamaya göre, bir hektarlık ormanlık alanın yanması 600 bin liralık ekonomik kayba yol açıyor.

Bu kayıp bin hektar için 600 milyon TL'ye, 10 bin hektar için ise 6 milyar TL'ye çıkıyor.

"Ekonomik açıdan da ciddi kayıplara yol açtı"

Bursa Büyükşehir Belediyesinin verilerine göre, temmuzdaki yangınlarda Gürsu'da bin 370 hektar, Harmancık'ta 4 bin 700 hektar alan yandı. Bu rakamlarla oluşan ekonomik kayıp sadece Bursa'da 3 milyar 700 milyon lirayı geçiyor.

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neşat Erkan, son günlerde sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle birçok noktada orman yangınları çıktığını ve önemli oranda yeşil alanın kaybedildiğini belirtti.

Ormanların yanmasının yeşilinin ve birçok sunduğu hizmetin kaybolmasının yanı sıra ekonomik açıdan da ciddi kayıplara yol açtığını anlatan Erkan, "Yaşlı ormanlarda ekonomik anlamda ciddi bir zarardan bahsetmek doğru olmaz. Yaşlı kızılçam ormanında gövdeler tamamen yanmadığı için yangından sonra gövdelerin sanki hiç yanmamış gibi kesilip hasat edilip piyasada satılması söz konusu olabilir" dedi.

"360 bin liralık bir kayıp oluşabilir"

Ormanların genç olması durumunda daha ciddi kayıpların oluşabileceğini vurgulayan Erkan, şöyle konuştu:

"Özellikle 20 yaşın altındaki ormanlık alanların yanması durumunda ciddi ekonomik kayıplardan bahsedebiliriz. Ağaç gövdeleri yetişme ortamına göre değişebilir ancak biz ortalama bir genç kızılçam ormanından bahsedelim. Genç ağaçlar yangında tamamen yanarlar, yaşlı olanları gibi kullanım imkanları olmaz. Bu ormanların ürettiği odundan hesapla ilerleyebiliriz. 20 yaşındaki bir hektar kızılçam ormanı yıllık 6 metreküp odun üretir. Böyle bir ormanın yanması demek 20 yıl üreteceği yıllık 6 metreküpten 120 metreküp odunun yanması demektir. Kızılçam gövde odununun piyasa değeri ürün çeşitliliğine göre değişebilir. Biz en mütevazı şekilde ortalama bir metreküp fiyatı 3 bin lira dersek bir hektarlık alanın yanmasıyla 360 bin liralık bir kayıp oluşabilir."

Ağaçlandırma maliyetlerine değindi

Erkan, orman yangınlarının yol açtığı kaybın sadece odun olmadığına dikkati çekerek, "O alan yeniden ağaçlandırılacak. Bir hektar ormanın yeniden ağaçlandırılması arazi şartlarına göre değişse de ortalama 250 bin liraya mal olmaktadır. Yani odun ve yeniden ağaçlandırmada bir hektardaki kayıp 600 bin lirayı geçiyor" dedi.

Ormanların sunduğu diğer hizmetlerin de bölge tekrar yeşillendirilene kadar aksayacağını belirten Erkan, "Orman demek, ağaç demek erozyonu önlemek demek. Yağmur demek ve suyu tutmak demek. Bölgeye sağladığı estetik ayrıca önemli. Ürettiği temiz hava, ekosistemdeki değeri elbet paha biçilemez. Bu yüzden ormanları korumak özellikle yangınlardan korumak çok önemli" diye konuştu.