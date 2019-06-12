Ormancılık sektöründen cari açığa 4 milyar dolarlık katkı

12 Haziran 2019

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Nihai hedefimiz, kağıt sektörü başta olmak üzere ülkemizin ahşap sektörü hammadde ihtiyacının tamamını yerli kaynaklardan karşılamak bu sayede yıllık yaklaşık 4 milyar dolar cari açığı ortadan kaldırmaktır." şeklinde konuştu.

Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen Türkiye Ormancılık Sektörü Buluşması'nın (TORSEB) açılışında yaptığı konuşmada, organizasyonun, ormancılık sektörünün ekonomik ve sosyal kapasitesinin artırılması, sektörün taleplerinin alınması, sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm üretilmesi için önem taşıdığını vurguladı.

Bakan Pakdemirli, orman köylüsünün desteklenmesi için yapılan çalışmalara değinerek, "Köylümüz, 4 bin 750 köyde ceviz, badem, kestane, dut, fıstıkçamı, alıç, ahlat, kuşburnu, defne, keçiboynuzu, aşılı zeytin gibi türlerde 14 milyon adet fidan dikilerek, doğrudan gelir elde etme imkanı buldu. Şimdi ise bu sahalara alt tür olarak, tek yıllık bitkilerin ekimine de müsaade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sayede vatandaşlara yeni gelir kapısı açtıklarına dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Sadece bu çalışmalar sayesinde, köylülerimize yılda yaklaşık 5 milyar lira ek kazanç sağlamayı hedefliyoruz. Yeşili seven insanımızın, özel ağaçlandırma ve orman fidanlığı kurma taleplerini teşvik ederek, bugüne kadar 127 milyon lira kredi ve hibe desteği sağladık. Tohum ve fidan üretiminde, kapasitemizi 500 milyonun üzerine çıkarttık ve nesli tehlike altında olan ardıçların fidan üretimini, kimyasal yöntemler kullanmadan dünyada ilk defa biz başardık. Özel sektör fidancılığını desteklemek ve ülkemizin fidan ihracatında söz sahibi ülkeler arasında olmasını hedefliyoruz. Bu maksatla orman alanlarında orman ağacı fidanı yetiştiriciliğinin önünü açıyoruz."

Pakdemirli, 6 milyon hektar alanda Genç Meşcere Bakımı Seferberliği uyguladıklarını anımsatarak, halen yaklaşık 10 milyon hektar olan bozuk orman alanlarını, öncelikle gelir getirici meyveli ağaç türleri ile ağaçlandırarak ve yabani meyveli türleri aşılayarak rehabilite edeceklerini, bu sayede ülke ekonomisine yılda yaklaşık 4 milyar lira ek gelir sağlayacaklarını söyledi.

"Endüstriyel ağaçlandırmaya ağırlık veriyoruz"

Bu kapsamda küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleşmenin menfi etkilerini de en aza indirmiş olacaklarını belirten Pakdemirli, "2017 yılında 21 milyon metreküp olan orman emvali üretimini, 2018 ve 2019 yıllarında toplamda yüzde 50 artırarak, bu yıl itibarıyla 31 milyon metreküpe çıkardık. Yaptığımız bu çalışmalar neticesinde, 2018 yılında yaptığımız 800 milyon dolar ithalat kadar ihracat yaptık. Nihai hedefimiz, kağıt sektörü başta olmak üzere ülkemizin ahşap sektörü hammadde ihtiyacının tamamını, yerli kaynaklardan karşılamak bu sayede yıllık yaklaşık 4 milyar dolar cari açığı ortadan kaldırmaktır." diye konuştu.

Pakdemirli, bu hedefi gerçekleştirmek için, odun üretimi maksatlı endüstriyel ağaçlandırmalara ağırlık verdiklerini aktararak, "Bu anlamda 2023 yılına kadar 300 bin hektar, orta vadede 1 milyon hektar alanda, endüstriyel ağaçlandırma yapmayı planladık. Endüstriyel ağaçlandırmalar üretime geçtiğinde, yılda yaklaşık 18 milyon metreküp emval elde edilecektir." dedi.

Ahşabın daha iyi değerlendirileceği sanayiye dönük projelerin de geliştirilmesini talep eden Pakdemirli, bu alanda henüz istenen seviyeye gelinmediğini ancak sektörü teşvik etmek istediklerini vurguladı.

Pakdemirli, orman köylülerine verilen desteklerle kalkınmalarını sağladıklarına değinerek, "Mevcut desteklemelerimize ilave olarak, 2019 yılından itibaren, köy evleri elektrik iç tesisatı yenileme, üretimde çalışan orman köylümüzün talep ettiği tomruk çekme vinci, traktör ve motorlu testere alımları için orman köylümüzü destekleme kararı verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Göreve geldiğinde 15 dakika olan yangına ilk müdahale süresinin 12 dakikaya düşürüldüğüne de işaret eden Pakdemirli, "Bu alanda zaten dünya rekoru bizdeydi. Görünmez kahramanlarımız bu süreyi 12 dakikaya düşürdü. Bu alandaki dünya rekorumuzu kendi içimizde tekrar kırmış olduk. Hedefimiz 10 dakikaya kadar inmek. Bu alanda yeni bir dünya rekoru kırmayı teşkilatımdan bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Organizasyonu uluslararası boyuta taşımayı hedefliyoruz"

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Viorel Gutu da ağaçlandırma alanında, gösterilen gayreti takdir ettiklerini ve çalışmaların orman kaynaklarının gelecek nesillere aktarımı için çok önemli olduğunu söyledi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de etkinlikle, paydaşlar arasındaki iş birliğini artırmayı, üretilen ürün ve hizmetlerin tanıtımını yaparak sektörün daha da büyüyüp gelişmesini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, gelecek yıl söz konusu organizasyonu uluslararası katılım ile yapmayı planladıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından, Genel Müdürlüğün 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen fotoğraf ve slogan yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Bakan Pakdemirli, törenin ardından etkinlik kapsamında kurulan stantları ziyaret etti.

Öte yandan, ormancılık sektöründeki paydaşların katılımıyla ülkede ilk kez gerçekleştirilen organizasyon, 16 Haziran'a kadar Orman Genel Müdürlüğü yerleşkesinde devam edecek.

Kaynak: AA