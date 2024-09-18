Orta Avrupa ekonomisini sel vurdu! Kayıp çok büyük

Orta Avrupa ülkelerini vuran Boris fırtınasında can kaybı 22'ye yükselirken, on binlerce kişi de evlerinde mahsur kaldı. Selin neden olduğu yıkım ve yol açtığı ekonomik kayıp ise oldukça büyük.

1 milyar euroluk kayıp

Kredi derecelendirme kuruluşu Morningstar DBRS'nin ilk tahminlerine göre felaketin neden olduğu hasarın birkaç yüz milyon euro ile 1 milyar euro arasında değişebileceği bildirildi.

Polonya, Romanya ve Avusturya hükümetleri yüz milyonlarca euro'luk acil durum fonlarını serbest bırakırken Çek hükümeti de selin yol açtığı zararlar nedeniyle 2024 bütçesinde değişikliğe gitmeyi düşünüyor.

Tablo iç açıcı değil

Ekonomistlere göre selin altyapı, binalar ve mülklere verdiği zarar ile kurtarma ve yardım harcamalarındaki artış, üretim ve ekonomik faaliyetlerde düşüşü de tetikleyerek ticaret dengesinin bozulamasına neden olabilir.

Öte yandan selden etkilenen fabrika ve mağazalar da üretim hatlarını kapattı. Polonya ve Çekya'nın yanı sıra Macaristan ve Avusturya arasında demiryolu seferleri askıya alındı

Uzun vadede ekonomik beklentiler

Ekonomi üzerindeki genel etkiyle ilgili olarak Erste Group analistleri sınırlı bir etki beklemekle birlikte net bir şey söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtiyor.

Erste Group CEE Makro Analisti Katarzyna Rzentarzewska Euronews'e yaptığı açıklamada, "Örneğin, Çekya'da mülk ve üretimdeki hasarlarla ilgili birleşik ekonomik etkinin GSYİH'nın yüzde 0.2-0.5'i olabileceğini ve GSYİH büyümesi üzerindeki genel etkinin çok daha küçük, muhtemelen bu aralığın alt ucunda olduğunu görebiliriz," dedi.

Kısa vadede (bu yılın sonuna kadar), selden etkilenen tüm ülkelerde sanayi sektörünün olumsuz etkileneceğini ve bölgelerdeki turizmin de zarar görebileceğini tahmin ediyor. Rzentarzewska, "Son olarak, mahsullere verilen zararın enflasyonist etkileri olabilir," diyerek ekledi.

Analistler ayrıca uzun vadede tablonun oldukça farklı olduğu konusunda hemfikir, zira Rzentarzewska, restorasyon çalışmalarının inşaat sektörüne ivme kazandıracağını ve "orta vadeli ufukta GSYH'ye katkıda bulunacağını" belirtti.