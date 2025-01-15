Orta Doğu ateşkesine dair artan umutlar petrol fiyatlarını etkiliyor

Dün 80,36 dolara kadar yükselen Brent petrolün fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,03 azalarak 79,51 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 76,73 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 80,72 doların direnç, 75,35 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, Trump ekibinin, Gazze’de esir takası için İsrail Başbakanı Netanyahu'ya baskı yaptığına ilişkin haber akışı etkili oldu. Bunun yanı sıra Gazze'de ateşkes anlaşmasının çok yakın olduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Şu anda top Hamas'ın sahasında. Eğer Hamas teklifi kabul ederse anlaşma tamamlanıp uygulanmaya hazır olacak. Gazze'de ateşkese ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Tüm bu gelişmeler ve açıklamalar sonrasında petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.

ABD'de talebin beklenenden daha az düştüğünü gösteren veriler, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin düştüğüne işaret ederek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.