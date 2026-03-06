Orta Doğu gerilimi petrolü uçurdu: Brent son 1 yılın zirvesinde

Petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi sürüyor. Dün gün içinde 84,48 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 81,40 dolar seviyesinde kapattı.

Bugün ise fiyatlarda sert bir yükseliş görüldü. Brent petrolün varil fiyatı saat 22.18 itibarıyla kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 5,4 artarak 85,82 dolara yükseldi. Böylece Brent petrol son 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 81,41 dolardan işlem gördü.

Orta Doğu’daki savaş fiyatları etkiliyor

ABD ve İsrail ile İran arasında giderek tırmanan askeri gerilim, enerji piyasalarında belirsizliği artırıyor. Bölgedeki çatışmaların petrol üretimi, sevkiyat rotaları ve deniz taşımacılığı üzerinde oluşturduğu riskler fiyatları yukarı yönlü etkiliyor.

Öte yandan güvenlik sorunları ve lojistik aksaklıklar nedeniyle bazı üretici ülkelerin petrol üretiminde kesintiye gitmek zorunda kalması da küresel arz konusunda endişeleri artırıyor.

Netanyahu ve İran’dan sert açıklamalar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile birlikte İran'a başlattıkları saldırıların "başarılı" olduğunu iddia ederek saldırılara devam edecekleri mesajını verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise ülkesinin ABD birliklerinin kara işgaline karşı hazırlıklı olduğunu ve ateşkes talebinde bulunmadığını söyledi.

Petrol tesisleri ve tankerler hedefte

Bölgedeki enerji altyapısına yönelik saldırılar da piyasaları tedirgin ediyor. Bahreyn İçişleri Bakanlığı’nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında, İran tarafından düzenlenen misilleme saldırılarında ülkenin ulusal petrol şirketine ait bir tesisin vurulduğu bildirildi.

El-Meamir bölgesindeki tesisin hedef alındığı belirtilirken yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı. Açıklamada, "İran saldırısının hedefi olan Meamir'deki tesislerden birinde çıkan yangın kontrol altına alındı." ifadesine yer verildi.

Irak’ın Basra kentinde bulunan Hor el-Zubair Limanı’nda ise ABD şirketine ait bir petrol tankerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Sonangol Marine Services tarafından yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan petrol tankerinin şirkete ait ve Bahamalar bandralı olduğu bildirildi. Tankere "bombalı bir teknenin" çarptığı, olay sonrası gemide hasar oluştuğu ve petrol sızıntısı meydana geldiği kaydedildi. Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi paylaşılmadı.

Nükleer tesis endişesi

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da bölgedeki gerilime dikkat çekti. Ghebreyesus, ABD ve İsrail’in İran’ı hedef alan saldırıları sonrası Orta Doğu’da artan tansiyonun nükleer tesisleri etkileyebileceği ihtimalinin endişe verici olduğunu belirtti.

Kritik enerji hatları yakından izleniyor

Uzmanlar, Orta Doğu’daki çatışmaların petrol üretim sahalarına veya önemli enerji nakil yollarına yayılması halinde küresel enerji piyasalarında daha sert fiyat hareketleri yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Bu nedenle yatırımcıların özellikle Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi çevresindeki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor.

Piyasa analistlerine göre Brent petrolde 87,42 dolar seviyesi direnç, 82,83 dolar seviyesi ise destek noktası olarak izleniyor.