Orta Doğu gerilimi ve ABD dolarının değer kaybı petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 artarak 72,79 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,98 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatlarının artışında, ateşkes çağrılarına rağmen Orta Doğu'da çatışmanın hız kesmemesi ve ABD dolarının diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesi etkili oluyor.

Çarşamba günü İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girmişti. Başbakan Netanyahu, anlaşma sonrasında, Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini içeren bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini, sadece esir takası için saldırılara "ara verebileceklerini" söyledi. İsrail ve Lübnan'da Hizbullah'ın ateşkes ihlali durumunda savaşın daha büyük boyutlara ulaşabileceği endişesinin piyasalarda arz endişesini tekrar gündeme getirmesi, petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

Çin'in yeni ekonomik adımları merakla bekleniyor

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarının yükselmesine yardımcı oldu. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi yüzde 0,32 düşüşle 105,799 oldu. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

Dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de hükümetin olası tarifelerin etkisini azaltmak için gelecek ay ekonomiyi destekleyici adımlarına devam edeceğine ilişkin haber akışı da risk iştahını destekliyor. Brent petrolde teknik olarak 75,92 doların direnç, 70,48 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.