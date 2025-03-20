Orta Doğu'da artan gerilim petrol fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor

İsrail bu hafta Hamas hedeflerine yönelik yoğun hava saldırıları düzenledi. ABD ordusu ise Kızıldeniz'deki nakliye yollarına yönelik tehditleri gerekçe göstererek Yemen'deki Husilere hava saldırıları düzenledi. Bu gelişmeler, petrol piyasalarında jeopolitik risk primini artırırken, fiyatları yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Dün 70,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 70,54 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 artarak 70,86 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,29 dolardan alıcı buldu.

EIA verileri

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 700 bin varil artışla 437 milyon varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. ABD hükümetinin 19 Mart'ta açıkladığı verilere göre ham petrol stokları beklenenden daha fazla arttı. Bu durum, ABD'de yakıt talebinin ekonomik yavaşlama işaretlerine rağmen güçlü kalmaya devam ettiği yönünde iyimserliği artırdı.

Ticaret savaşı endişeleri fiyatlamaları etkiliyor

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de daha fazla teşvik önlemi beklentisi, petrol fiyatlarına destek sağlayan diğer unsur oldu. Küresel talepteki yavaşlama, artan petrol üretimi ve büyüyen ticaret savaşı endişeleri, fiyatların daha büyük bir toparlanma göstermesini engelliyor. Brent petrolde teknik olarak 70,97 doların direnç, 68,07 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.