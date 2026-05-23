Orta Doğu’da tansiyon düştü, piyasalarda risk iştahı arttı

Orta Doğu’daki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler ve ABD ile İran arasındaki müzakerelerde olumlu sinyaller, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilme enflasyon baskılarının hafifleyebileceği beklentisini güçlendirirken, teknoloji şirketlerinden gelen halka arz ve bilanço haberleri de borsalara destek verdi.

ABD ile İran arasında çoğunlukla arabulucular üzerinden sürdürülen görüşmelerde anlaşma sağlanabileceğine yönelik beklentiler güç kazandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile mevcut durumun “tam sınırda” olduğunu söylemesi ve İranlı yetkililere ilişkin olumlu mesajlar vermesi, jeopolitik risklerin azalabileceğine dair umutları artırdı.

Bölgedeki tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentiler enerji arzına ilişkin kaygıları hafifletirken, petrol fiyatlarında da gerileme yaşandı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon üzerindeki baskıyı sınırlayabileceğine işaret etmesi, tahvil piyasalarındaki satış baskısını da zayıflattı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran ile yürütülen müzakerelerde olumlu işaretler bulunduğunu açıkladı.

Analistler, Orta Doğu’daki tansiyonun önceki haftalara kıyasla azalmasının tarafların anlaşmaya varabileceğine ilişkin beklentileri canlı tuttuğunu belirtti.

Teknoloji şirketleri risk iştahını artırdı

Öte yandan Elon Musk’ın CEO’su olduğu Space Exploration Technologies Corp’un (SpaceX) halka arz başvurusu yapması ve ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’ın hisse piyasasında işlem görmeye hazırlanması da yatırımcıların risk iştahını destekledi.

Uzmanlar, yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji şirketlerinin halka açılmasının sermaye piyasalarının derinliğini artırabileceğini ve teknoloji hisselerine yönelik olumlu beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Nvidia’nın açıkladığı güçlü bilanço da piyasalardaki iyimserliği destekleyen başlıca gelişmeler arasında yer aldı.

Şirket, 26 Nisan’da sona eren ve 2027 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul edilen dönemde gelirini yıllık bazda yüzde 85 artırarak 81,6 milyar dolara yükseltti. Nvidia’nın bir önceki çeyreğe göre gelir artışı ise yüzde 20 oldu. Şirket geçen yılın aynı döneminde 44,1 milyar dolar gelir açıklamıştı. Piyasa beklentisi ise 78,9 milyar dolar seviyesindeydi.

Nvidia ayrıca gelecek çeyrek için 92,8 milyar dolarlık gelir öngörüsünde bulundu.

Fed tutanakları dikkat çekti

Piyasaların odağındaki bir diğer gelişme ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yayımladığı toplantı tutanakları oldu.

Tutanaklarda, enflasyonun kalıcı şekilde yüzde 2 seviyesinin üzerinde seyretmesi halinde faiz artışı ihtimalinin güçlenebileceği vurgulandı. Fed yetkililerinin büyük bölümünün bu durumda para politikasında ilave sıkılaşmanın uygun olabileceği görüşünü paylaştığı belirtildi.

Analistler, Orta Doğu kaynaklı risklerin azalmasının ve Nvidia öncülüğündeki teknoloji rallisinin piyasalara kısa vadeli destek sağladığını ancak Fed’in enflasyon konusunda “şahin” duruşunu korumasının iyimserliğin kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini canlı tuttuğunu kaydetti.

Bu gelişmelerin etkisiyle ABD 10 yıllık tahvil faizi haftalık bazda 3 baz puan düşerek yüzde 4,56’ya geriledi. Dolar endeksi ise haftayı yatay seyirle 99,3 seviyesinde tamamladı.

Fed’e ilişkin beklentilerin daha “şahin” tarafa kaymasıyla altının ons fiyatı haftalık bazda yüzde 0,72 düşüşle 4 bin 508 dolara indi.

Brent petrolün varil fiyatı ise Orta Doğu’daki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentilerle yüzde 5 gerileyerek 100,9 dolar seviyesine düştü.

New York borsası yükselişle kapandı

ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilebileceğine yönelik beklentiler, tahvil faizlerindeki gerileme ve petrol fiyatlarındaki düşüş New York borsalarında pozitif bir görünüm oluşturdu.

Haftalık bazda S&P 500 endeksi yüzde 0,88, Nasdaq endeksi yüzde 0,45 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,13 yükseldi.

Önümüzdeki hafta ABD’de salı günü tüketici güven endeksi, çarşamba Richmond Fed sanayi endeksi, perşembe büyüme verisi, kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve bekleyen konut satışları, cuma günü ise toptan stoklar verileri takip edilecek.

Avrupa piyasalarında pozitif seyir

Avrupa borsalarında da gerileyen jeopolitik risk algısı ve teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükselişlerle birlikte olumlu bir görünüm öne çıktı.

Enerji fiyatlarındaki düşüşün enflasyon baskılarını hafifletebileceğine yönelik beklentiler, riskli varlıklara olan talebi destekledi.

Açıklanan verilere göre Avro Bölgesi’nde TÜFE nisanda aylık yüzde 1, yıllık yüzde 3 artış gösterdi.

İngiltere’de yıllık enflasyon mart ayındaki yüzde 3,3 seviyesinden nisanda yüzde 2,8’e geriledi. Aylık enflasyon ise yüzde 0,7 olarak gerçekleşti.

Almanya ekonomisi ilk çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 0,5 büyüdü.

AB tarafında ise ekonomik büyümenin 2026’da yüzde 1,1, 2027’de yüzde 1,4 olması beklenirken, tahminlerin ocak ayına göre 0,2 puan aşağı yönlü revize edildiği belirtildi.

Haftalık bazda Almanya’da DAX 40 yüzde 3,92, İngiltere’de FTSE 100 yüzde 2,66, Fransa’da CAC 40 yüzde 2,05 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,80 yükseldi.

Asya piyasaları karışık seyretti

Asya borsalarında ise geçen hafta karışık bir görünüm hakim oldu. Güney Kore’de teknoloji ve yarı iletken şirketlerindeki güçlü yükselişler borsayı desteklerken, Japonya piyasaları da jeopolitik risklerin azalacağına yönelik beklentilerle pozitif seyretti.

Çin’de açıklanan veriler ise ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin sürdüğünü ortaya koydu.

Ülkede sanayi üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 4,1 artmasına rağmen beklentilerin altında kaldı. Perakende satışlar da tahminlerin gerisinde gerçekleşti.

Japonya’da dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla 159,2 seviyesine yükseldi. Paritedeki yükseliş, enflasyon endişelerini artırırken tahvil piyasalarında da satış baskısına neden oldu.

Ülkede yıllık enflasyon nisanda yüzde 1,4 ile beklentilerin altında gerçekleşirken, çekirdek enflasyon da yüzde 1,4 seviyesinde kaldı.

Çin Merkez Bankası ise 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında değişikliğe gitmeyerek oranları sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 3,5 seviyesinde sabit bıraktı.

Haftalık bazda Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 4,73, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,14 yükselirken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,54 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,37 geriledi.

Borsa İstanbul haftayı düşüşle kapattı

Yurt içinde ise Borsa İstanbul’da satış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 3,89 düşüşle 13.808,20 puandan kapandı.

Dolar/TL kuru haftayı yüzde 0,5 yükselişle 45,5151 seviyesinde tamamladı.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Öte yandan Kurban Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul’da takas tarihlerinde değişiklik yapılacak.

Pay piyasasında cuma günkü işlemlerin takası 1 Haziran Pazartesi günü, pazartesi ve salı günkü işlemlerin takası ise 2 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek.

Borsada 26 Mayıs Salı günü yarım gün işlem yapılacak. 27-29 Mayıs tarihleri arasında ise seans düzenlenmeyecek. Yeni haftada yurt içinde ekonomik güven endeksi takip edilecek.