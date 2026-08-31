Orta Doğu’daki gerilim Avrupa borsalarını vurdu

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Avrupa borsaları, ABD ile İran arasında yeniden tırmanan askeri gerilimin petrol fiyatları ve tahvil getirilerini yukarı çekmesiyle haftaya temkinli başladı. Enerji şirketlerinin hisseleri petrol fiyatlarındaki yükselişten destek bulurken Almanya borsasında kayıplar öne çıktı.

Avrupa’nın gösterge endeksi STOXX 600, güne düşüşle başlamasının ardından TSİ 10.12 itibarıyla 655 puan civarında yatay seyretti. Endeks, jeopolitik risklerdeki artışa rağmen üst üste beşinci ayını da kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Londra piyasaları ise resmi tatil nedeniyle işleme açılmadı.

Petrol yükseldi, enerji hisseleri prim yaptı

ABD’nin İran’a yönelik yeni askeri operasyonu, küresel petrol arzında kesinti yaşanabileceğine ilişkin endişeleri artırdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2’yi aşan yükselişle 90,70 dolar civarına çıkarken Avrupa’daki enerji şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 0,6 değer kazandı.

ABD güçleri, pazar günü Hürmüz Boğazı’nda yer alan Larak Adası’ndaki iki İran füze rampasını vurdu. Saldırı, ABD’nin temmuz ayı sonundan bu yana İran’a karşı gerçekleştirdiği bilinen ilk askeri operasyon olarak kayıtlara geçti. İran medyası, Tahran’ın buna karşılık Ürdün’de bulunan iki ABD hava üssünü hedef aldığını bildirdi.

Gözler Almanya’nın enflasyon verisinde

Almanya’da DAX endeksi, açıklanacak enflasyon rakamları öncesinde yüzde 0,5 geriledi. Verilerin, Avrupa Merkez Bankasının önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına ilişkin beklentileri şekillendirmesi bekleniyor.

Piyasaların bu haftaki veri gündeminde Avro Bölgesi enflasyonu ile ABD tarım dışı istihdam rakamları da bulunuyor.

Şirket hisselerinde ise Bakkafrost öne çıktı. Faroe Adaları merkezli somon üreticisinin hisseleri, açıklanan ikinci çeyrek sonuçlarının ardından yüzde 7,1 gerileyerek STOXX 600’de günün en fazla değer kaybedenleri arasına girdi.