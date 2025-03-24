Orta Doğu'daki gerilim ve Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmeleri petrol fiyatlarını etkiliyor

Donald Trump'ın yeni gümrük tarifelerinin yarattığı ticari belirsizlik ortamı nedeniyle petrol talebinde oluşan daralma endişesi, fiyatların düşmesine neden oluyor. Uzmanlar, ekonomik büyümenin yavaşlaması halinde petrol talebinin azalacağını ve fiyatların düşüş eğiliminde kalacağını belirtiyor.

Ateşkes piyasayı nasıl etkiler?

Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini yakından takip eden yatırımcılar, AA'da yer alan habere göre, ateşkesin sağlanması halinde Rusya'dan küresel pazara daha fazla petrol arzı sağlanabileceğini, bunun da fiyatları baskılayabileceğini öngörüyor.

OPEC+ grubunun üretim kesintileri sürüyor

OPEC+ grubu, aralarında Rusya'nın da bulunduğu yedi üye ülke, günlük 189 bin ila 435 bin varil arasında değişen üretim kesintilerine gidecek. OPEC'in resmi takvimine göre bu kesintiler Haziran 2026'ya kadar devam edecek. Bu adımın, grubun nisanda başlaması planlanan aylık üretim artışlarının etkisini dengelemesi bekleniyor.