Orta Doğu’daki savaş, turizmi vurdu: Avrupalılar tatil rotasını değiştiriyor

Orta Doğu’da devam eden savaşın etkileri sadece siyasi ve askeri alanlarla sınırlı kalmadı; turizm sektöründe de önemli bir yön değişimine yol açtı. Seyahat şirketlerinin verilerine göre Avrupa’dan tatil planlayan birçok kişi, yaz sezonu için Doğu Akdeniz’e gitmekten vazgeçerek rotasını Batı Avrupa ve Karayipler’e çevirmeye başladı.

Özellikle İngiltere ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen turistlerin daha önce tercih ettiği Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan gibi destinasyonlara yönelik rezervasyonlarda yavaşlama yaşandığı bildiriliyor. Bu değişimin temel nedeni ise bölgede artan güvenlik kaygıları, hava sahası kısıtlamaları ve uçuş iptalleri olarak gösteriliyor.

Seyahat sektörü temsilcileri, turistlerin riskli görülen bölgelere gitmek yerine daha güvenli ve ulaşımı kolay destinasyonları tercih ettiğini belirtiyor.

Batı Avrupa ve Karayipler’e yöneliyorlar

Tur operatörleri, son günlerde özellikle İspanya, Portekiz, İtalya, Malta ve Hırvatistan gibi destinasyonlara yönelik talebin hızla arttığını ifade ediyor. Avrupa’nın en büyük tur operatörlerinden biri olan Tui’ye göre turistler “daha tanıdık ve kolay ulaşılabilen” destinasyonları tercih etmeye başladı.

Sadece Avrupa içi destinasyonlar değil, uzun mesafeli tatil seçenekleri de popüler hale geldi. Seyahat şirketleri, özellikle Karayipler’de Dominik Cumhuriyeti ve Jamaika gibi ülkeler için rezervasyonlarda belirgin artış yaşandığını bildiriyor.

Seyahat şirketlerine göre bu eğilim, tatilcilerin savaşın yarattığı belirsizlikten uzak durma isteğini yansıtıyor.

Uçak biletleri hızla pahalandı

Talepteki ani artış nedeniyle bazı destinasyonlara uçuş fiyatları ciddi şekilde yükseldi. Tur operatörleri, sınırlı koltuk sayısı nedeniyle özellikle uzun mesafeli uçuşlarda fiyatların hızla arttığını belirtiyor.

Turizm şirketleri de savaşın etkisini hissediyor

Savaşın yarattığı belirsizlik sadece turistleri değil turizm şirketlerini de etkiliyor. Bazı online seyahat şirketleri, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’e yönelik rezervasyonlarda ciddi yavaşlama yaşandığını açıkladı.

İngiltere merkezli bazı turizm şirketleri yaptığı açıklamalarda Türkiye, Kıbrıs ve Mısır gibi destinasyonlara yönelik rezervasyonlarda düşüş görüldüğünü belirtti. Bu gelişmelerin ardından bazı turizm şirketlerinin hisselerinde de düşüş yaşandı.

Ayrıca bazı havayolu şirketleri Orta Doğu uçuşlarını iptal ederken, uçuş kapasitelerinin önemli bir kısmını Avrupa’daki turistik şehirlere kaydırmaya başladı.

Orta Doğu turizmi günlük 600 milyon dolar kaybediyor

Savaşın etkisi en çok Orta Doğu turizm sektöründe hissediliyor. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin tahminlerine göre bölgede turizm gelirleri günde yaklaşık 600 milyon dolar azalıyor.

Bölgedeki birçok ülke için turizm önemli bir gelir kaynağı olduğu için bu düşüş ekonomiler üzerinde ciddi baskı oluşturabilir. Ayrıca bazı ülkeler için seyahat uyarıları yapılması ve uçuşların iptal edilmesi de turist akışını daha da sınırlıyor.