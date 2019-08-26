Orta Doğulu 'hizmet'e geliyor
Son 13 yılda Türkiye'de daha çok gayrimenkule yatırım yapan Orta Doğulu yatırımcı, rotasını değiştiriyor. Türkiye’de ev sahibi olan Orta Doğulu, artık sağlık, turizm, eğitim ve medya ağırlıklı olmak üzere hizmet sektöründe yatırım arayışı içinde.
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