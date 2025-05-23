Orta Koridor için kritik adım: Türkiye ve Çin arasında 'doğrudan temas'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Çin Ulaştırma Bakanı Liu Wei ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında taşımacılık ve ticaretin geliştirilmesi ele alınırken, sorunların daha hızlı çözülmesi için “Doğrudan İletişim Mekanizması” kuruldu. Mekanizma kapsamında taraflar, doğrudan iletişim kuracak temsilciler atadı.

Uraloğlu, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, küresel ulaştırma koridorlarının iki kritik noktasını Türkiye ve Çin’in oluşturduğunu belirtti. Üç gün süren program boyunca özellikle Orta Koridor’un taşımacılık, ticaret ve üretim kapasitesini artırmak üzere görüşmeler yürütüldüğünü aktardı.

Programın ilk gününde Xi’an kentinde düzenlenen 9. İpek Yolu Uluslararası Forumu’na katılan Uraloğlu, ardından Shaanxi Eyaleti Valisi ve Xi’an Belediye Genel Sekreteri ile temaslarda bulundu. Görüşmelerde, lojistik üs konumundaki Xi’an’dan Türkiye üzerinden Avrupa ve Kuzey Afrika’ya yapılabilecek taşımacılık olanakları değerlendirildi.

İkinci gün, Türkiye’de faaliyet gösteren iki Çinli teknoloji firmasıyla görüşen Uraloğlu, bu şirketlerin Türkiye’de teknoloji üretimi ve Ar-Ge merkezi kurma planlarını ele aldıklarını aktardı. Görüşmelerde ayrıca Türkiye’nin bölgesel bir lojistik dağıtım merkezi olma potansiyeli de gündeme geldi. Uraloğlu, “Olumlu gelişmeler kat ettiğimizi söylemem gerekir. Mutlaka yakından takipçisi olacağız” dedi.

Programın son gününde Ulaştırma Bakanı Liu Wei ile görüşen Uraloğlu, karayolu, demiryolu, havayolu ve denizcilik olmak üzere ulaştırmanın dört modunun detaylı biçimde ele alındığını söyledi. Gümrüklerde yaşanan sıkıntıların da masaya yatırıldığını belirten Uraloğlu, özellikle demiryolu taşımacılığında blok tren işletilmesine yönelik olarak özel sektörle temas kurduklarını aktardı.

İki ülke arasında iletişimi hızlandıracak doğrudan temsilcilerin görevlendirildiğini ifade eden Uraloğlu, “İletişim sağlayacak mekanizma ile ortaya çıkan problemleri daha hızlı çözme imkanına sahip olacağız. İlişkileri geliştirmek için ulaştırma adına üzerimize düşeni hızlıca yapacağız” dedi.