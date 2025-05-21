Orta Koridor, Kuşak ve Yol ile birleşiyor: Türkiye küresel lojistikte merkez olma yolunda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin'in Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da düzenlenen 9. İpek Yolu Uluslararası Fuarı ve Doğu-Batı Ticaret ve Yatırım İşbirliği Forumu'nun açılışında konuştu. Türkiye’nin ulaştırma, lojistik ve ticaret alanlarında küresel ölçekteki stratejik rolünü vurgulayan Uraloğlu, tarihi İpek Yolu'nun modern dönüşümüne dikkat çekti.

Fuarın düzenlendiği Şian şehrinin tarihi İpek Yolu’nun başlangıç noktası olduğunu hatırlatan Uraloğlu, bu kadim güzergâhın Çin’den başlayarak Orta Asya üzerinden Anadolu’ya ulaştığını ve İstanbul’un bu hattın son durağı olduğunu söyledi.

Şian ile Anadolu şehirleri arasında yüzyıllar boyunca sadece ticari değil, kültürel ve fikir alışverişi yapıldığını belirten Uraloğlu, “İpek Yolu binlerce yıl boyunca yalnızca ticaretin değil, kültürlerin, fikirlerin ve dostluğun da yolu olmuştur. Bugün bizler bu geleneği çağın gerekliliğiyle harmanlayarak daha ileriye taşımak için bir aradayız.” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Türkiye’nin ulaşım projeleriyle “Orta Koridor” olarak bilinen Trans-Hazar güzergahını güçlendirmek için öncülük ettiğini belirtti. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, modern limanlar, lojistik merkezler ve dijitalleşen gümrük süreçleri sayesinde Türkiye’nin Çin ile Avrupa arasında yük taşımacılığında hızlı, güvenli ve öngörülebilir bir rota sunduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Hazar geçişli Orta Koridor Girişimi ile Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi arasında doğal bir sinerji bulunduğunu söyleyen Uraloğlu, “Bu çerçevede ülkemiz Kuşak ve Yol Girişimi'ni kazan-kazan ilkesi doğrultusunda desteklemeye devam edecektir” dedi.

Bu kapsamda iki ülke arasında imzalanan İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve Orta Koridor Girişimi’nin uyumlaştırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasına değinen Uraloğlu, başlatılan Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi seferlerinin bu uyumun en başarılı örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Dünyada tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Uraloğlu, yeşil lojistik çözümlerinin önem kazandığını ve bu doğrultuda yeşil koridorların oluşturulmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye'nin yalnızca altyapılar inşa etmeyi değil, uzun vadeli ve sürdürülebilir işbirlikleri kurmayı hedeflediğini belirten Uraloğlu, “Ulaştırmanın tüm alanlarında, özellikle demir yolu taşımacılığında kolaylaştırıcı ve entegre çözümler sunmaya hazırız” dedi.