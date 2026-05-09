İzmir'den yola çıkan 50 konteynerlik tren Çin'e ulaştı

Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı veya bilinen adıyla Orta koridor, Türkiye’den Çin’e yönelik ilk geri dönüş yük taşımacılığı operasyonuna ev sahipliği yaptı. Kazakistan Temir Zholy (KTZ), İzmir’den yola çıkan bir konteyner treninin Kazakistan üzerinden Çin’e ulaştığını bildirdi.

Sevkiyat, güzergahın gelişiminde yeni bir aşama olarak kaydedildi. Bu operasyon, hattın iki yönlü ticari verimliliğini test eden önemli bir adım oldu.

Orta koridor hattında lojistik operasyonlar hızlandı

Proje, KTZ’nin iştiraki KTZ Express ile Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. arasındaki iş birliğiyle hayata geçti. Sevkiyat kapsamında İzmir’den hareket eden tren, Aktau limanı ve Altınkol istasyonu güzergahını izledi.

Trenin nihai varış noktası Çin’in Fujian eyaletinde bulunan Chengxiang istasyonu olarak açıklandı. Bu operasyon, bölge ülkeleri arasındaki lojistik koordinasyonun somut bir örneğini teşkil etti.

Kazakistan geçiş süresi 83 saat olarak kaydedildi

Toplam 50 adet 40 feet’lik konteynerden oluşan yük treni, ev tipi buzdolabı taşıdı. Sevkiyatın Kazakistan sınırlarındaki Aktau limanı ile Altınkol istasyonu arasındaki bölümü 83 saatte tamamlandı.

KTZ yetkilileri, geri dönüş operasyonlarının başlamasının Orta koridor güzergahına yönelik talebin arttığını gösterdiğini ifade etti. Bu durum, hattın Asya ve Avrupa arasındaki taşımacılıkta rekabetçi bir alternatif haline geldiğini teyit etti.

Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticaret hacmi büyüme kaydetti

Kazakistan ve Türkiye arasındaki yük taşımacılığı hacmi 2025 yılında yüzde 34 oranında artış göstermişti. Bu büyüme ivmesi, yeni dönemdeki tren seferlerinin sıklığına temel oluşturdu.

Orta koridor güzergahı, Çin’den başlayarak Orta Asya ve Hazar Denizi üzerinden Türkiye ve Avrupa’ya uzanan bir ticaret yolu işlevi görüyor. Bu güzergah, geleneksel deniz yollarına göre daha kısa süreli bir kara yolu alternatifi sağlıyor.

Yeni operasyon, Orta koridor güzergahının küresel tedarik zinciri içindeki sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü uzun vadeli verilerle destekliyor. Lojistik ağların çeşitlendirilmesi, bölgedeki ticari akışın istikrarı açısından önem taşıyor.