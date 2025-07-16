'Orta Koridor'da yeni dönem! Çin’den Türkiye’ye ilk yük trenleri yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin'in Çongçing ve Çengdu şehirlerinden Türkiye’ye düzenli tren seferlerinin başlatıldığını ve ilk iki yük treninin 9 Temmuz’da Türkiye’ye doğru yola çıktığını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Uraloğlu, bu adımın Orta Koridor taşımacılığında yeni bir dönemi başlattığını belirtti. Çin’den hareket eden trenlerin yaklaşık 3 bin 500 kilometre Çin içi güzergahın ardından Orta Asya, Hazar geçişi ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşacağını aktaran Uraloğlu, trenlerin her birinin 2 bin ton yük taşıdığını ve Kazakistan sınırını geçtiğini bildirdi.

“Trenler Türkiye’nin lojistik vizyonunun somut göstergesi”

Uraloğlu, Pasifik Eurasia ile Çin Devlet Demiryolları arasında Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda imzalanan işbirliği kapsamında hayata geçirilen bu tren seferlerinin, Türkiye’yi Avrupa-Asya lojistik zincirinin merkezine yerleştirdiğini vurguladı.

Türkiye’nin ulaştırma altyapısına son 23 yılda yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yaptığını hatırlatan Uraloğlu, demiryolu ağının 13 bin 919 kilometreye ulaştığını belirtti. Bu altyapının, Orta Koridor’un işlerliğini mümkün kıldığını ve Türkiye’yi küresel taşımacılıkta kesintisiz bir geçiş noktası haline getirdiğini söyledi.

Yılda 1000 tren hedefi

Çin ile Türkiye arasındaki taşımaların ortak fizibilite çalışmaları, teknik görüşmeler ve altyapı ziyaretleriyle bugünkü noktaya geldiğini belirten Uraloğlu, bu süreci “lojistik kadar jeopolitik bir hamle” olarak değerlendirdi.

"Yılda 1000 tren hedefiyle Avrupa ve Çin arasında, Türkiye'yi merkeze alan, kesintisiz bir lojistik akışın sağlanması amaçlanıyor. Bu süreç, yalnızca lojistik değil, aynı zamanda ülkemizin jeostratejik güven adası rolünü de pekiştiren bir adımdır" diyen Uraloğlu, Türkiye'nin kriz zamanlarında dahi tedarik zincirini ayakta tutabilme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

Orta Koridor, Kalkınma Yolu ile daha da güçlenecek

Uraloğlu, Orta Koridor’un sadece taşımacılık değil, enerji ve dijital hatlar bakımından da önem taşıdığına işaret ederek, “Kalkınma Yolu Projesi ile birlikte Çin başta olmak üzere, güzergah üzerindeki Asya ve Avrupa ülkeleriyle işbirlikleri daha da gelişecek” dedi.