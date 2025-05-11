Orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatı 101 milyar dolara yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi'ne katıldı.

Kacır, kızışan rekabetin artık bir 'teknoloji savaşına' dönüştüğünü belirterek, son 22 yılda Ar-Ge’yi ve yüksek katma değerli üretimi önceleyen yaklaşımla Türkiye'nin de küresel üretimin merkez üslerinden biri haline geldiğini belirtti.

Sanayide çalışan sayısını 6 milyon 700 bine çıkardıklarını hatırlatan Bakan Kacır, "Gelişmiş sanayi altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla, küresel pazarlarda büyük bir rekabet avantajı elde ettik. 22 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız, bugün 265 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek düzeyine ulaştı" dedi.

"Teknolojik ürün ihracatı 101 milyar dolara yükseldi"

Bakan Kacır, "Güneş panelinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir çeliğe pek çok alanda, Avrupa değer zincirlerinin en önemli oyuncusuyuz. Türkiye artık Çin’den sonra, Orta Avrupa’ya kadar uzanan geniş kuşakta, en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkedir. Dünyada uygulanan en etkin Ar-Ge teşvik sistemiyle teknoloji geliştirme ve üretmede önemli kazanımlar elde ettik. Ülkemizin orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatı geçtiğimiz yıl 101 milyar dolara yükseldi" şeklinde konuştu.

"11 bin 500’den fazla firma inovasyon çalışması yürütüyor"

Yıllık 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselttikleri Ar-Ge harcamalarının 3’de 2’si özel sektör firmaları tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Kacır, "Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımın milli gelirimizdeki payı gelişmiş ülkeler seviyesine ulaştı. Özel sektörümüz bünyesindeki 1.600’ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkezinde görev yapan nitelikli mühendis ve teknisyenlerimiz, yüksek katma değerli üretimi mümkün kılan yenilikçi çözümler geliştirerek, teknoloji odaklı kalkınma vizyonumuza güç katıyor. Sayıları 106'yı bulan teknoparklarımızda, bugün 11 bin 500’den fazla firmamız inovasyon odaklı çalışmalar yürütüyor" dedi.

Dünya Bankası iş birliği ile yürüttükleri iki farklı proje ile 700 milyon doların üzerinde finansmanı sanayicilere sunduklarını söyleyen Bakan Kacır, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğinde, 300 milyon avro finansman desteğini de KOBİ’lere sunduklarını söyledi.

Bakan Kacır, "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı’mızla, Merkez Bankası ile iş birliği içinde dış ticaret açığımızın yüzde 85’ini oluşturan 284 ürüne yönelik yatırımları hızlandırıyoruz. Bugüne kadar; toplam yatırım tutarı 1 trilyon 256 milyar lirayı aşan 275 proje başvurdu. 58 projeye ilişkin Teknoloji-Strateji Puanı’nı hesapladık. Bunlar arasından bugüne kadar toplam yatırım tutarı 241 milyar liraya yaklaşan 49 proje; değerlendirme komitesi tarafından kredi başvurusu gerçekleştirmeye uygun bulundu" dedi.

Mart ayında 9,3 milyar dolarlık 19 yeni yatırım

Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz mart ayında toplam 9,3 milyar dolarlık 19 yeni yatırımı Cumhurbaşkanımız ilan etti. Savunma sanayiinden katma değerli maden ve metal işlemeye, yeni nesil otomotivden sağlık teknolojilerine, güneş enerjisinden petrokimyaya uzanan geniş bir yelpazedeki bu yatırımlar tamamlandığında, 20 binden fazla nitelikli istihdam oluşturacak, cari dengemize yıllık 12,4 milyar dolar katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanımız, bu yatırımlarla eş zamanlı olarak, sanayi üretiminde ve teknolojide tam bağımsızlık hedefimizi ve Türkiye’yi yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde küresel liderler arasında taşıma vizyonumuzu ortaya koyan 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi’ni ilan etti. Strateji Belgemiz doğrultusunda önümüzdeki beş yılda hayata geçireceğimiz program ve projelerle; yüksek teknolojide ve kritik alanlarda Ar-Ge ve yerli üretim kapasitemizi artıracağız."

"Enflasyonu tek hanelere düşüreceğiz"

Enflasyonla mücadelede sonuç almaya başladıklarını söyleyen Bakan Kacır, "Nisan sonu itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 37,9 düzeyine geldi. Kararlılığımızı sürdürecek enflasyonu tek hanelere düşüreceğiz. Öncelikli hedeflerimizden biri her daim istihdamı korumak. İşsizlik oranımız yüzde 7,9’la son 20 yılın en düşük düzeyine geriledi. Bu geçiş sürecinde, yatırımın, istihdamın, üretimin ve ihracatın gücünü koruması için gerekli adımları kararlılıkla atıyoruz. KOBİ’lerimizi güçlendirmek amacıyla Ocak ayında devreye aldığımız KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı yoğun ilgi gördü. İlk başvuru döneminde 877 işletmenin toplam 19,4 milyar liralık yatırım projesine destek verme kararı aldık. Geçtiğimiz hafta başlattığımız ve 30 Haziran’a kadar sürecek ikinci başvuru döneminde ise, KOBİ’lerimize 20 milyon lira üst limitli, 36 aya kadar vadeli ve 20 puana kadar geri ödemesiz finansman desteği sunuyoruz" dedi.