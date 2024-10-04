Ortadoğu'daki gerilim tırmanırken petrol fiyatlarında son durum
Ortadoğu'da yaşanan gerilim, İsrail'in İran'a yönelik misilleme endişeleri petrol fiyatlarını sıçrattı. Petrol, Ortadoğu petrol arzının kesintiye uğraması olasılığını artırmasıyla bu hafta geçen yılın başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak neredeyse yüzde 8 arttı. Petrol bu çatışma ortamında 2023’ün başından bu yana en büyük haftalık kazancına doğru yöneldi.
İsral'in Lübnan'a başlattığı "sınırlı" kara harekatını takiben İran'dan İsrail'e füzeli saldırı gerçekleşti. Tel Aviv'in missilleme yapacağına yönelik endişeler sürerken, petrol neredeyse bir yıldır gördüğü en büyük günlük sıçramanın ardından yatay seyrediyor.
Brent petrol, dün Başkan Joe Biden'ın ABD'nin İran enerji altyapısına yönelik olası İsrail saldırılarını destekleyip desteklemeyeceğini görüştüğünü söylemesiyle yüzde 5 yükseldikten sonra varil başına 77,54 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD ham petrolü ise 74 dolara yakın seyrediyor.
Petrol, Ortadoğu petrol arzının kesintiye uğraması olasılığını artırmasıyla bu hafta geçen yılın başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak neredeyse yüzde 8 arttı.
Ortadoğu, dünya ham petrol arzının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.