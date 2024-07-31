Ortadoğu’dan Ege’ye köprü olan TISİAD 20 temsilcilik hedefliyor

Genel Merkezi Mersin’de bulunan ve 2012 yılından bu yana Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirerek, iş insanlarının iş birliğini sağlamayı amaçlayan Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TISİAD) 18 Mayıs 2024 tarihinde 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. Genel Kurul’da üyelerin oy birliğiyle güven tazeleyen Mehmet Salih Çelik, yeniden TISİAD Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. TISİAD’ın yeni dönem yönetim kuruluna ise daha genç ve dinamik bir kadro seçildi. Irak’ta 7, Türkiye’de de Mersin, Antalya ve Ankara’da açılan ofisleriyle toplam 10 şubeye sahip olan TISİAD, Genel Kurul’un ardından hız kaybetmeden 11’inci şubesini İzmir’e kazandırdı. TISİAD İzmir İl Temsilciliği’nin açılışına Irak’tan Türkmen Bakan Aydın Maruf Selim de katılım sağladı.

Üyelikler artık kişi bazlı değil şirket esaslı olarak kabul ediliyor

Üye yapısında gerçekleştirdikleri değişiklikle kurumsallığı öne çıkarttıklarını vurgulayan TISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik, derneğe yapılan üyeliklerin artık kişi bazlı değil, şirket esaslı olarak kabul edildiğine dikkat çekti. Şu anda Mersin başta olmak üzere Türkiye’nin farklı kentlerinden saygın şirketlerin TISİAD ailesi içerisinde yer aldığını belirten Çelik, TISİAD’ın Türkiye ve Irak arasındaki stratejik değerlerin, tarihsel bağların, ekonomik temasların yanı sıra siyasal, toplumsal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti. Üyelerinin iki ülkede de gelişimini sağlamak adına hamlelerinin devam ettiğini aktaran Çelik, “Şu ana kadar Bağdat, Erbil, Musul, Basra, Duhok, Necef ve Süleymaniye’de açtığımız temsilciliklerle bu yolda güçlü adımlar attık. Ayrıca Ankara’da açtığımız temsilcilikle birlikte Ankara temaslarımız için de daima hazır bir alan oluşturduk” dedi.

“Üyelerimizin bölgedeki iş birliği imkanlarının önünü açtık”

Mehmet Salih Çelik, özellikle son 2 yıllık süreçte Türkiye’de ve Irak’ta iş insanlarının ekonomik ilişkilerinin güçlenmesi ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasına yönelik bir dizi temasta bulunduklarına dikkat çekti. Irak’a 35 kişilik heyetle gerçekleştirdikleri ziyareti anımsatan Çelik, bakanlık, valilik, oda başkanlığı, konsolosluk başta olmak üzere yetkili tüm kanallarla görüşme yaptıklarını vurguladı. Üyelerinin bölgede iş birliği zemini bulmasının önünü açtıklarını söyleyen Çelik, “Bölgedeki temaslarımızı ilerleyen aylarda da ziyaretler ve yatırım hamleleriyle sürdürme hedefindeyiz” diye konuştu.

“Habur Sınır ve Halil İbrahim Gümrük Kapıları gündemimizde”

Irak ve IKBY ile kurdukları temaslar sayesinde üyelerinin bu bölgeye yaptığı yatırım ve ticaretinin, özellikle son iki yılda çok daha iyi noktalara geldiğine dikkat çeken Mehmet Salih Çelik, bununla birlikte Habur Sınır Kapısı’ndan hızlı geçişlerin sağlanmasının da gündemlerinde olduğunu belirtti. Çelik, Halil İbrahim Gümrük Kapısının da gündemlerindeki bir diğer konu olduğunu söyledi.