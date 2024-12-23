Ortak beklenti vurgusu: TCMB ne karar verecek? MÜSİAD politika faizi tahminini açıkladı!

Türkiye ekonomisinin uluslararası kamuoyundaki algısının hızla normalleştiğini belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 2024’te elde edilen başarıların 2025 yılına da taşınacağına inandığını söyledi. Haziran 2022’de 830 puana kadar çıkan Türkiye’nin CDS risk primlerinin Aralık 2024 itibarıyla 250 puana gerilediğini vurgulayan Asmalı, bu düşüş trendinin 2025 yılında da süreceğini öngördüklerini dile getirdi.

Asmalı, Türkiye ekonomisinin büyüme performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 2023 yılında G20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranını yakalayan 3’üncü ülke olduğunu hatırlattı. "Türkiye ekonomisi, 2024’te de bu başarıyı sürdürecek şekilde güçlü bir başlangıç yaptı. Enflasyonla mücadelede ve parasal sıkılaşma sürecinde alınan kararların etkilerini net bir şekilde gördük" ifadelerini kullandı.

Enflasyon ve politika faizi beklentileri

Bu yılın, dış ticaret, cari denge ve istihdam gelişmeleri bağlamında Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerine uygun ve hatta birçok göstergede öngörüden de olumlu seyrettiğini belirten Asmalı, büyüme tarafında daha ılımlı ve enflasyon tarafında ise OVP hedefinin üzerinde bir seyir gördüklerini aktardı.

Mevcut göstergelerin, parasal sıkılaşma politikasının, iç talebi arzulanan ölçüde sınırlayamadığını gösterdiğine işaret eden Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede MÜSİAD olarak yüzde 44-45 bandındaki yıl sonu enflasyon beklentimizi koruduğumuzu yeniden ifade ediyoruz. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken, enflasyonla mücadelenin maliyetinin toplumsal olarak daha adil bir şekilde dağıtılmasıdır. Mevcut politikalar ışığında dar ve orta gelirlilerin zorunlu harcamalarına yönelik talepleri baskılanırken, yüksek gelir grubunun talepleri güçlü kalmaya devam etmiştir.

Böylece gelir dağılımı daha da bozulurken, bu durum tekrardan enflasyonu artırıcı bir etki oluşturmaktadır. Bu çerçevede Merkez Bankasından, 8 ay gibi uzun bir süre dayandığımız yüksek faize karşı artık aralık ayında faiz indirimi yapmasının, hepimizin ortak beklentisi olduğunu yineliyoruz. Yılın son ayında politika faizinde öngörülecek bir indirimin, firmalarımızın 2025 yılına ilişkin motivasyonunda olumlu bir etkisi olacağına inanıyoruz."

CDS primlerinde düşüş

Türkiye’nin CDS primlerinde son dönemde yakaladığı düşüşe dikkat çeken Asmalı, ekonomik istikrarın sürdürülmesi halinde bu iyileşmenin devam edeceğini belirtti. "Ekonomik göstergeler, uluslararası kamuoyunun da Türkiye ekonomisine olan güveninin arttığını ortaya koyuyor. Bu bağlamda CDS primlerindeki düşüşün süreceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

ABD-Türkiye ilişkileri ve küresel politika

MÜSİAD Başkanı, Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemine ilişkin iş dünyasının beklentilerini de dile getirdi. Asmalı, ABD-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu süreçte Türkiye’nin Gazze, Suriye ve terörle mücadele konularındaki politikaları oldukça açık ve haklı bir zemine dayanmaktadır. Yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinde hızlı bir normalleşme bekliyoruz" dedi.

İş dünyasına mesaj

Türk iş dünyasının küresel ticarette daha güçlü bir konuma gelmesi gerektiğini vurgulayan Asmalı, yerli ve milli üretimin teşvik edilmesinin önemine değindi. "Savunma sanayiindeki başarımız gibi tüm sektörlerde de lider olmayı hedefliyoruz. Üretim gücümüzü artırarak, kendine yeten ve küresel ticarette öncü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İnsani yardım çalışmaları

Son olarak Suriye’deki gelişmelere de değinen Asmalı, bölge halkına yönelik insani yardımların artarak devam etmesi gerektiğini söyledi. MÜSİAD’ın İdlib’de kurduğu köyde 4 bin 500 kişiye ev sahipliği yaptığını belirten Asmalı, "Suriye halkının yeniden huzurlu bir yaşama geçmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.