Ortak komite kuruldu, hedef 10 milyar dolar! Türkiye-Libya arası ticarette yeni dönem

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc, Türkiye ile ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla iki ülke arasındaki mevcut ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu. Açıklama, Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yapılan görüşmelerin ardından geldi.

Huveyc, görüşmelerin Türkiye-Libya ilişkilerini uzun vadeli ve kapsamlı bir işbirliği modeline dönüştürme amacı taşıdığını belirtti. Tarafların, önceki mutabakat zabıtlarını ve anlaşmaları güncelleyerek uluslararası ekonomik gelişmelerle uyumlu hale getirme konusunda mutabık kaldığını ifade etti.

Bolat ve Libya Merkez Bankası Başkanı Naci İsa ile gerçekleştirdikleri üçlü toplantıda, Türk şirketlerin Libya'daki projelere yeniden dahil olması, geçmiş projelerin ileri taşınması ve banka teminatlarının çözümü gibi kritik konularda anlaşmaya varıldı. Bu kapsamda, şirketlerin yaşadığı sorunları izlemek ve çözüm üretmek amacıyla ortak ekonomik komite kuruldu.

Hedef 10 milyar dolar

Huveyc, şu anda iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3,7 milyar dolara ulaştığını belirterek, “Başbakan Dibeybe ile gerçekleştirdiğimiz görüşme sonrasında Türkiye ile ticaret hacminde hedefimiz 10 milyar dolara ulaşmak. Bu kapsamda ticaret, sanayi ve karşılıklı yatırımlar dahil birçok alanda ilerleme sağlanacak” dedi.

İş insanlarına yönelik oturum izinleri, ticari işlemler ve para transferlerinde kolaylık sağlanmasının da gündemlerinde olduğunu aktaran Huveyc, özel sektörün karşılaştığı pratik sorunlara çözüm üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

2020 mutabakatı için komite kuruldu

Huveyc, 2020 yılında Türk müteahhitlerin sorunlarının çözümüne yönelik imzalanan mutabakatın aktifleştirilmesi amacıyla, Türkiye ve Libya Ticaret Bakan Yardımcılarının yer aldığı özel bir komitenin kurulduğunu açıkladı. Komite, ödenmemiş borçlar, askıya alınmış projeler ve yatırım konularında çözüm odaklı çalışmalar yürütecek.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin talimatları doğrultusunda tüm başlıkların çözümü için özel bir yapı oluşturulduğu da bildirildi.

Vergisiz ticaret ve serbest bölge planı

İki ülke arasında vergilerin kaldırılmasının da hedeflendiğini kaydeden Huveyc, “Asıl amacımız Türkiye ile aramızdaki vergileri tamamen ortadan kaldırmak” dedi.

Libya'nın Afrika ve Akdeniz'deki stratejik konumuna dikkat çeken Huveyc, Türk sanayi ürünlerinin Afrika pazarına taşınması için serbest ticaret bölgesi kurulmasında mutabakata vardıklarını da açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya ziyareti kapsamında Başbakan Dibeybe ile de görüşmeler gerçekleştirmişti.