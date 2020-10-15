Ortak Paylaşım Forumu'nda genişletilmiş gerçeklik dönemi

15 Ekim 2020

SELENAY YAĞCI / İSTANBUL

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Ortak Paylaşım Forumu bugün başlıyor. TİSK, çalışma hayatının geleceğinin konuşulacağı etkinliğe yeni teknolojileri de dahil etti. Ortak Paylaşım Forumu bu yıl online platform üzerinden yerli ve milli teknolojiyle gerçekleştirilecek. Ortak Paylaşım Forumu’nda, Türkiye’de ilk kez artırılmış (AR) ve sanal gerçeklik (VR) teknolojilerini bir adım öteye taşıyan ‘genişletilmiş gerçeklik’ teknolojisi kullanılacak. Program, foruma özel kurulan bir stüdyodan yayınlanacak. Forumda konuşmacılara, İzmirli girişimci bir firmanın, IoT, AR, VR teknolojileri sayesinde kurduğu dijital 'Birlikte Mümkün Meydanı' ev sahipliği yapacak. Genişletilmiş teknoloji sayesinde konuşmacılar, ‘yeşil bir perde’nin önünde bir fonda değil, 3D olarak 360 derece tasarlanmış bir stüdyo evrenin içinde olacak. Konuklar, sonsuz ‘green box’ ve koordinat teknolojisi sayesinde stüdyo içinde dilediği gibi hareket ederken, ekran başındaki izleyicinin ise gerçeklik algısı kaybolmayacak. Gerçek bir sahnede yapılamayacak farklı interaktif sunumlar da gerçekleştirilecek. Ayrıca, etkinliğe özel tasarlanan bir uygulama ile katılımcıların da dahil olduğu interaktif bir forum deneyimi sunulacak.

‘İşimizin Yarını’nda paydaşlar bir araya gelecek

Bu yıl ikincisini ‘Birlikte Mümkün Türkiye’ sloganı ve ‘İşimizin Yarını’ ana teması ile gerçekleşecek olan forumda kamu, işçi ve işveren temsilcileri bir araya gelecek. Forumda, sanayi odaklı işgücü dönüşümü, işimizin yarınında kadının geleceği ve yeni nesil sendikacılıkta dijital dönüşüm gibi konular ele alınacak. Forumun ilk günü herkese açık olarak gerçekleştirilecek. İkinci gün ise, bir araya gelen sosyal paydaşlar ‘İşimizin Yarını’nda sanayi odaklı işgücü dönüşümü, kadının geleceği ve yeni nesil sendikacılıkta dijital dönüşüm gibi konuları tartışacak. Etkinliğin açılış konuşmalarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hakİş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol yapacak.

Uluslararası örgütlerden üst düzey katılım

Aynı zamanda, Ortak Paylaşım Forumu bu yıl, uluslararası çalışma hayatının küresel örgütlerinin de üst düzey katılımına ev sahipliği yapacak. Küresel örgütler, Türkiye’de bu denli geniş bir katılımla ilk kez bir araya gelecek. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Başkanı Erol Kiresepi, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharran Burrow, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü (tedviren) Alvaro Rodriguez, BusinessEurope Genel Direktörü Marcus Beyrer, Dünya Ekonomik Forumu İcra Kurulu Üyesi Murat Sönmez ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Direktör Yardımcısı Biljana Radonjic’in katılacağı forumda salgının küresel etkileri, uluslararası işbirliği ve gelecek dönemde atılması gereken adımlar ele alınacak.