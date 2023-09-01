Ortaklık anlaşmasıyla BAE ile ticaret 25 milyar $’a çıkar

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması, iç onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından bugünden itibaren devreye alınacak.

Anlaşmayla iki ülke ekonomik ilişkilerinde yeni döneme geçilmiş olacak. İki ülke arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al-Nahyan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de 3 Mart'ta imzalandı. İç onay mekanizmalarının ardından 27 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan anlaşma, bugünden itibaren de resmen yürürlüğe girecek. Anlaşma ile iki ülke ilişkilerinde yeni dönemin temelleri de atılmış olacak.

Buna göre, yalnızca mal ticaretini değil, ticari ve ekonomik ilişkilerin tüm tamamlayıcı unsurlarını barındıran anlaşmayla yüksek katma değerli hizmet sektörlerinin gelişimine imkan tanınması, yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması, verimli uygulamalar ve işbirlikleriyle ekonomik öngörülebilirliği artırarak iki ülke arasında ticaretin ve yatırımın teşvik edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, 10 milyar dolar olan iki ülke ticaret hacminin 5 yıl içinde 25 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

Körfez'le ticaret artacak

Anlaşma özellikle bölge ülkeleriyle yapılan işbirlikleri ve Türkiye için doğrudan bu ülkelerle ve yeni kurulacak işbirlikleriyle üçüncü ülkelere yönelik açılım ar elde edilmesi açısından ayrıca önem taşıyor. Mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticareti, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ticaretlerini kolaylaştırıcı tedbirler, kamu alımları, fikri mülkiyet hakları, ticaret önlemleri ve diğer düzenleyici kuralları kapsayacak anlaşma, ikili ticaret hacminin artırılmasını, ortak yatırımlar ve projelerin geliştirilmesini teşvik ederek büyümeye ve istihdama da olumlu katkı sağlayacak.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle kısa sürede iki ülke arasındaki ticaret hacminde artış öngörülürken orta ve uzun vadede tüm Körfez ülkeleriyle ticaretin artması, ortak geliştirilecek yeni üretimler ve projelerle küresel anlamda değer zincirlerine katkı sağlanması bekleniyor.

“İlişkilere yeni boyut kazandırılacak"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-BAE İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz, “Anlaşmayla yüksek katma değerli hizmet sektörlerinin gelişimine imkan tanınması, yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması, verimli uygulamalar ve iş birlikleri ile ekonomik öngörülebilirliği artırarak iki ülke arasında ticaretin ve yatırımın teşvik edilmesi planlanıyor" dedi.

Öz, anlaşmayla Türkiye'nin küresel anlamda rekabetçi olabileceği otomobiller, ticari araçlar, beyaz eşya, petrokimya ürünleri, tekstil ve halı, ayakkabılar, plastik ürünleri ile makineler ve çeşitli elektronik cihazlar, bilişim, enerji, gıda ve tarım başta olmak üzere pek çok sektörde önemli kazanımlar elde edileceğini söyledi.

BAE’den gelecek tavuğa vergi yok

Türkiye ile BAE arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması çerçevesindeki gümrük tarife düzenlemeleri gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Türkiye'nin ihracatı açısından sağlanan pazara giriş imkanlarına karşılık alçak yoğunluklu polietilen için 50 bin ton ve yüksek yoğunluklu polietilen için 80 bin ton sıfır gümrük vergili tarife kontenjanları açıldı. BAE'den gelecek tavuktan yumurtaya, sebzeden baklagillere, yağlardan sütlere kadar birçok üründe belli bir miktara kadar vergi alınmayacak.