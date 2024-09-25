Ortalama kredi büyüklüğü zirvede: ABD’de mortgage başvurularında rekor artış

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranında yaptığı 50 baz puanlık indirimin ardından mortgage başvuruları hızla artmaya devam ediyor. 2022 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan başvurular, özellikle yeniden finansman taleplerinde büyük artış gösterdi. Buna karşın 30 yıllık mortgage faiz oranlarındaki düşüş sınırlı kaldı.

ABD Mortgage Bankalar Birliği'nin (MBA) 20 Eylül haftasına ilişkin raporuna göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış piyasa endeksi yüzde 11 artarak 296,1 puana çıktı. Bu artış, mortgage başvuru faaliyetlerinde ciddi bir canlanmaya işaret ediyor.

Özellikle refinansman başvurularındaki yüzde 20,3’lük artış dikkat çekerken, son bir yıllık artış yüzde 175’e ulaştı. Bu dönemde 30 yıllık mortgage faiz oranı 2 baz puan azalarak yüzde 6,13 seviyesine indi.

MBA'nın kıdemli başkan yardımcısı ve baş ekonomisti Joel Kan, "Düşen faiz oranlarıyla birlikte hem kamu hem de geleneksel finansman başvurularında ciddi artış yaşandı. Refinansman taleplerinin başvuruların çoğunluğunu oluşturduğunu gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kan, ayrıca hem satın alma hem de refinansman başvurularındaki kredi büyüklüklerinin rekor seviyeye ulaştığını belirterek, ortalama kredi büyüklüğünün anket tarihindeki en yüksek değer olan 413.100 dolara çıktığını ekledi.