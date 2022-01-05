Ortodoks ve heterodoks politikalar neyi içeriyor?

Ortodoks ve hetorodoks politika kavramları ekonomi politikalarına yönelik farklı yaklaşımları nitelemede kullanılıyor. Ortodoks politikalar, bağımsız merkez bankası, faizin temel araç olduğu para politikası, bütçenin disiplinli kullanılması, kamu harcamalarının kontrolü, gelir politikasının ekonomik aktiviteye göre ayarlandığı, açık ekonomi-serbest kambiyo gibi genel kabul görmüş ekonomi politikalarını içeriyor. Heterodoks politikalar ise tek tek sıralanabilecek, unsurlara bölünmüş bir politika setini ifade etmiyor. Ortodoks politikaların dışındaki uygulamaları nitelemekte kullanılıyor. Dolayısıyla heterodoks bir politika, tümüyle ortodoks politikaların terki anlamına gelmiyor.