Oruç Reis'in işletilmesi işi için ihale açıldı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Oruç Reis araştırma gemisinin işletilmesi işi için ihale açtı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 11 Haziran'da açık ihale usulüyle edilecek işin süresi 731 gün olarak belirtildi.

İsteklilerin; son beş yıl içinde en az bir yıl süre boyunca 70 metreden veya 4,500 grostondan büyük araştırma, yük veya yolcu gemisi işlettiğine belgeleri (Document of Compliance - DOC, Safety Management Certificate - SMC, Safety Management System - SMS) teklifleri kapsamında sunmaları gerekiyor. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek.