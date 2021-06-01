Oruç Reis'in koruma gemisi için ihale yapılacak
Oruç Reis'in işletilmesine yönelik ihalenin ardından koruma gemisi için de ihale gerçekleştirilecek.
Sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in işletilmesine yönelik ihalenin ardından koruma gemisi hizmeti alımı da ihale edilecek.
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, 16 Haziran'da yapılacak ihale konusu işin süresi 731 gün olarak belirtildi.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak ancak yerli istekliler lehine yüzde 20 oranında fiyat avantajı uygulanacak.
İhale için ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmedi.
Oruç Reis'in işletilmesi için ise 11 Haziran'da ihale düzenlenecek.